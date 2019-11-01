統一超Q3獲利較去年同期微減 前3季EPS 7.95元

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (1) 日公布第三季財報，單季稅後純益 27.72 億元，年減 0.07%，每股純益 2.67 元，累計前三季稅後純益 82.7 億元，年增 4.1%，每股純益 7.95 元。

統一超第三季合併營收 660.89 億元，年增 4.9%，營業毛利 227.97 億元，年增 5.13%，毛利率 34.5%，較去年同期成長 0.08 個百分點，不過因營業費用年增近 5.8%，使營業利益 34.06 億元，僅年增 1.54%，營業利益率下滑 0.17 個百分點至 5.15%。

統一超說明，今年前三季受惠 7-ELEVEN 持續展店、創新店型推出、鮮食和 CITY CAFE 等消費需求攀升，再加上轉投資企業獲利挹注，合併營收較去年同期成長 4.33%。

超商本業部分， 7-ELEVEN 從生活提案出發，今年發揮「X」聯名的力量，目前已有 6 家結合最多複合類型的「Big7」門市，做出超商的差異化並帶動來客和營收成長。

對於超商的「黑金」項目，CITY CAFE 正深耕精品咖啡市場，目前「CITY CAFE PREMIUM」店數已突破 1200 店，超越今年 1000 店目標，並首度結合 7-ELEVEN APP 推出咖啡抽抽樂活動，帶動來客攀升。

轉投資事業上，菲律賓 7-ELEVEN 維持展店腳步，9 月底已達 2726 店，在當地超商市占率超過 60%；星巴克則持續深化精品咖啡經營，業績穩定成長。

進入第四季後， 7-ELEVEN 將持續掌握聖誕節、跨年、農曆年前送禮等重大節令商機，搶攻冬季體感商機，期望掀起另一波消費需求。