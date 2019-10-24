統一超博客來衝跨境電商業務 攜手菲國小七推門市取貨

看好東南亞電商市場的發展，統一超 (2912-TW) 今 (24) 日宣布，轉投資博客來攜手菲律賓 7-ELEVEN，推門市取貨服務，成為菲律賓 7-ELEVEN 首次合作的台灣電商平台，博客來指出，菲律賓有 1 億的人口，網購市場成長潛力龐大，樂觀看新服務上線後，將可帶動海外業績成長至少 20%。

博客來說明，與菲律賓 7-ELEVEN 合作後，將有多達 213 萬件的圖書、百貨商品可直送菲律賓，成為繼港澳、新加坡、馬來西亞後第 5 個海外自主取貨服務地區，也成為菲律賓 7-ELEVEN 首次合作的台灣電商平台。

博客來說明，海外營收逐年穩定成長，透過宅配、門店取貨和智能櫃取貨等配送模式搶灘國際市場，近年積極布局自主取貨的經營範圍，目前取貨店點數逼近 3300 個，年增近 3 倍，涵蓋 90% 東南亞地區。

而此次與菲律賓 7-ELEVEN 門市合作，博客來提供當地超過 1700 家門市取貨服務，涵蓋菲律賓 7-ELEVEN 總店數逾 60%，遍及首都馬尼拉的都會區，而除了開賣 185 萬種書籍，還有約 28 萬款的百貨商品。

博客來響應政府新南向政策，日前首次參與經濟部商業司推動的「2019 台馬聯合網購節」，共提供 222 萬種商品，10 天內一口氣帶動在馬來西亞業績提升 25%，訂單量成長 22%，購買類型仍以中文書占大宗，電子書漲幅最大，成長 1.5 倍，百貨類商品熱銷依序有台灣歌手的影音作品、質感文具，以及台灣美食、餐廚、婦幼商品。