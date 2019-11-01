日月光結合高雄市教育局、高科大 推動永續城鄉教育深耕計畫

日月光文教基金會結合國立高雄科技大學與在地社區資源，共同推動永續城鄉教育深耕計畫，發掘創新可行方案，至今已邁入第 4 年，今 (1) 日起至 3 日將在駁二藝術特區蓬萊 B4 倉庫，舉辦「2019 永續城鄉＆綠能校園計畫展覽會」，展示年度豐碩成果。

「永續城鄉深耕教育計畫」響應聯合國永續發展目標 (SDGs)，以文化保護、災害防治、環境管理、區域發展等永續議題，強化學校師生與社區連結，共同創造美好願景與未來發展，並結合高雄市教育局「綠能校園」計畫，及水土保持局、大學 USR 計畫等，結合靜態展示與互動闖關活動，提供一系列友善環境及永續發展藍圖。

今年「永續城鄉深耕教育計畫」以「SDGs11 - 永續城市及社區」為主題，橫跨高雄市 15 個行政區，與 19 所國中小學組成聯盟，在文化保護面向，有荖濃國小的大武壠 (平埔族) 古調新唱與文化探源及廣興國小的廣興國際染旅計畫；災害防治面向，中正國小與小林國小分別以地震與水災，帶領學童對環境的認識及災害的預防。

環境管理面向，文府國小與鹽埕國中設有完善的空氣品質教學中心，讓學童與社區居民了解空氣污染的項目及預防；區域發展面向，興仁國中以前鎮造船產業與教育連結，帶領學生認識海洋與船舶木工文化並與社區連結，打造前鎮在地特色。透過專案，讓學童更加認識成長的土地、瞭解自己的故鄉，提升對家園、對環境的關注與永續發展。

日月光集團 (3711-TW) 資深副總周光春表示，日月光重視企業永續經營，近年更連結 SDGs 永續發展目標，是投入企業社會責任的重要依據，為號召更多校園及在地企業共同響應，自 2016 年起展開「永續城鄉深耕教育計畫」，今年首度與國立高雄科技大學合作，盼能結合大學的學研能量，協助各級學校將「城鄉發展」議題導入校本課程，並輔導各地國中小學，能各自化為「社區創生」的發展與推動中心。

本次展覽另外結合高雄市教育局「綠能校園計畫」的 17 所國中小學，以空品教育、減塑教育、能源教育、永續校園、課程繪本等主題，展出已有具體成果的教育亮點。日月光集團與教育局盼透過本次展覽，促成更多資源串聯，形成更多跨校、跨領域、跨部門、跨世代永續合作模式。