中國長假影響 毅嘉10月營收5.56億 月減5%

毅嘉 (2402-TW) 今 (1) 日公佈自行結算 10 月合併營收 5.56 億元，月減 5%、年減 25%，毅嘉表示，由於中國十一長假工作天數縮減，導致 10 月營收下滑，但車載、光通訊產品持續穩定出貨，本季獲利仍可期。

毅嘉自行結算 10 月合併營收 5.56 億元，月減 5%、年減 25%；累積前 10 月合併營收 52.1 億元，年減 14%；產品營收方面，機構整合元件 1.48 億元，月減 9.2%、年減 26%；軟板整合元件 4.11 億元，月減 2.6、年減 24%。

毅嘉日前公佈第 3 季自結，合併營收 16.6 億元，季增 5%、年減 14.9%；毛利率 13%，季增 1.4 個百分點、年增 1.6 個百分點；營利率 7.1%，季增 2.5 個百分點、年減 1.1 個百分點；稅前純益 1.07 億元，季增 5.9%、年增 15%。

毅嘉累積前 3 季毛利率 11%，年增 5 個百分點；營利率 4.4%，較去年同期轉為正數；稅前純益 2.1 億元，年增 2.5 倍。

展望本季，毅嘉表示，消費性電子產品旺季需求已趨於保守，不過，依現有的訂單排程，加上車載及光通訊等利基型產品穩定出貨，有望延續第 3 季獲利表現。