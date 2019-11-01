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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月01日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00672L 元大S&P原油正2         27520         0    00637L 元大滬深300正2        -27795         0  
2317   鴻海                    9936     73728    00680L 元大美債20正2          -6410         0  
2303   聯電                    9028     29037    3702A  大聯大甲特             -5879         0  
0056   元大高股息              3922    140325    2882   國泰金                 -4967     -9818  
00642U 元大S&P石油             2461         0    00673R 元大S&P原油反1         -4637         0  
2382   廣達                    1402     -4205    00688L 國泰20年美債正2        -4620         0  
2801   彰銀                    1379     10009    00655L 國泰中國A50正2         -4385         0  
2891   中信金                  1310     10728    2409   友達                   -3976      3545  
2880   華南金                  1299      6920    3481   群創                   -3689     40505  
2002   中鋼                    1294     16755    00708L 元大S&P黃金正2         -3023         0  
00633L 富邦上証正2             1257         0    00677U 富邦VIX                -2535         0  
2367   燿華                    1239       282    6153   嘉聯益                 -2480     -4763  
3231   緯創                    1058     11659    00632R 元大台灣50反1          -2261         0  
00717  富邦美國特別股           950     12960    2313   華通                   -2212     11738  
2892   第一金                   905       -40    2344   華邦電                 -1828      1428  
2883   開發金                   903     11640    2360   致茂                   -1462     -1148  
9904   寶成                     840     -3165    2834   臺企銀                 -1420      3411  
5880   合庫金                   761      5524    2324   仁寶                   -1257    -19533  
2327   國巨                     715      1589    1101   台泥                   -1219    -12697  
00692  富邦公司治理             591       975    2337   旺宏                   -1218    -13723  
3661   世芯-KY                  590       352    2392   正崴                   -1002     -1375  
2890   永豐金                   519     10081    8046   南電                    -993     -2883  
2383   台光電                   499      -301    2881   富邦金                  -938      5239  
2504   國產                     473      3673    1216   統一                    -905     -3723  
6269   台郡                     430      3252    2887   台新金                  -889      8107  
6257   矽格                     410       595    00738U 元大道瓊白銀            -873         0  
00850  元大臺灣ESG永續          406      1610    6285   啟碁                    -793     -3229  
3034   聯詠                     390      2224    6443   元晶                    -775      -887  
00766L 台新MSCI中國正2          385         0    2884   玉山金                  -770       408  
4958   臻鼎-KY                  373      5688    00735  國泰臺韓科技            -766      -517  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股

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