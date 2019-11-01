◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月01日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00672L 元大S&P原油正2 27520 0 00637L 元大滬深300正2 -27795 0 2317 鴻海 9936 73728 00680L 元大美債20正2 -6410 0 2303 聯電 9028 29037 3702A 大聯大甲特 -5879 0 0056 元大高股息 3922 140325 2882 國泰金 -4967 -9818 00642U 元大S&P石油 2461 0 00673R 元大S&P原油反1 -4637 0 2382 廣達 1402 -4205 00688L 國泰20年美債正2 -4620 0 2801 彰銀 1379 10009 00655L 國泰中國A50正2 -4385 0 2891 中信金 1310 10728 2409 友達 -3976 3545 2880 華南金 1299 6920 3481 群創 -3689 40505 2002 中鋼 1294 16755 00708L 元大S&P黃金正2 -3023 0 00633L 富邦上証正2 1257 0 00677U 富邦VIX -2535 0 2367 燿華 1239 282 6153 嘉聯益 -2480 -4763 3231 緯創 1058 11659 00632R 元大台灣50反1 -2261 0 00717 富邦美國特別股 950 12960 2313 華通 -2212 11738 2892 第一金 905 -40 2344 華邦電 -1828 1428 2883 開發金 903 11640 2360 致茂 -1462 -1148 9904 寶成 840 -3165 2834 臺企銀 -1420 3411 5880 合庫金 761 5524 2324 仁寶 -1257 -19533 2327 國巨 715 1589 1101 台泥 -1219 -12697 00692 富邦公司治理 591 975 2337 旺宏 -1218 -13723 3661 世芯-KY 590 352 2392 正崴 -1002 -1375 2890 永豐金 519 10081 8046 南電 -993 -2883 2383 台光電 499 -301 2881 富邦金 -938 5239 2504 國產 473 3673 1216 統一 -905 -3723 6269 台郡 430 3252 2887 台新金 -889 8107 6257 矽格 410 595 00738U 元大道瓊白銀 -873 0 00850 元大臺灣ESG永續 406 1610 6285 啟碁 -793 -3229 3034 聯詠 390 2224 6443 元晶 -775 -887 00766L 台新MSCI中國正2 385 0 2884 玉山金 -770 408 4958 臻鼎-KY 373 5688 00735 國泰臺韓科技 -766 -517 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股