〈鴻海董座開講〉劉揚偉：5G快速成長 造就最好但也是最壞的時代

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉強調，5G 技術發展讓現在成為「最好的時代」，但因為成長速度太快「也是最壞的時代」，若現在跟不上，後面就很難保有競爭力。

劉揚偉今日出席「IT×M 高峰論壇」，並以「5G 時代的變局與機會」發表專題演說，分享鴻海在面對 5G 時代的企業經營方向。他強調，5G 是 100 倍速的時代，同時也啟動了工業 4.0 時代，最關鍵的轉變就在數位轉型。

根據 IHS Markit 最新市場評估數據指出，2035 年時，全球 5G 產值高達 12.3 兆美元，相當於 2016 年美國消費者全部支出，超過中國、日本、德國、英國、法國同年消費支出總和，而台灣可掌握的價值鏈，可望達到 1340 億美元。

劉揚偉認為，現在是最好的時代，但也是最壞的時代，5G 帶動很多契機，但也因為 5G 發展不像過去 10 年、20 年的電腦產業是慢慢穩定成長，因此，如果 5G 現在跟不上，後面就很難保有競爭力。

因應 5G 來臨，鴻海也大力推動數位轉型，劉揚偉透露，目前配合對象是全球第 1、2 大的，但對方也說，全球有 7 成企業是數位轉型失敗、堅持不下去，因為數位轉型必須要投入大量資源、人力，但若不做或是決策錯誤，都將跟不上新技術的發展。

劉揚偉指出，目前也要求同仁們除了去探討 5G 的技術、應用及問題外，也同時要求也要思考 6G，雖然何時進入 6G 不知道，但至少要知道未來可能怎麼發展。