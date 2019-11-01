研華Q3、前3季純益雙衝高 前3季EPS 8.08元

工業電腦大廠研華 (2393-TW) 今 (1) 日公告第 3 季財報，在應用電腦事業群 (ACG)、網路暨通訊事業(NCG) 大幅成長、中國市場回溫等因素帶動下，稅後純益 21.4 億元，季增 13%、年增 25.1%，每股純益 3.06 元；前 3 季稅後純益 56.51 億元，年增 25.6%，每股純益 8.08 元，第 3 季與前 3 季純益與每股純益皆創歷史新高。

研華第 3 季營收 143.82 億元，季增 2.9%、年增 16.4%；毛利率 39.61%，季增 0.9 個百分點、年增 1.09 個百分點；營益率 18.3%，季增 1.61 個百分點、年增 2.91 個百分點；稅後純益 21.4 億元，季增 13%、年增 25.1%，每股純益 3.06 元。

研華累計前 3 季營收 406.59 億元，年增 11.8%、毛利率 38.94%，年增 0.74 個百分點、營益率 16.78%，年增 1.69 個百分點、稅後純益 56.51 億元，年增 25.6%，每股純益 8.08 元。

研華無論是第 3 季或是前 3 季的營收、獲利均來到歷史新高，公司表示，進入第 3 季後，中國市場需求轉好，但歐洲營收轉弱，全年營收成長可能仍落後於年初預期。

不過，研華受惠營運規模擴增、原物料價格趨弱、費用優化等因素，獲利率仍維持一定水準。

以研華各事業群表現來看，受惠今年 2 月併入 ATJ，帶動應用電腦事業群 (ACG) 營收年增 67% 最為突出，其次為網路暨通訊事業群 ( NCG) 年增 18%，嵌入式運算核心事業群 (EIoT) 則年增 8%，符合公司預期。

智能服務事業群 (SIoT) 營收則成長 2% YoY，雖低於公司預期，但第 3 季後動能恢復，呈現季增，工業物聯網事業群 (IIoT) 由於受惠於中國市場基礎建設於第 3 季開始加溫，累計營收衰退縮減到 2%。