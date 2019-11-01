中國5G正式開跑! 華為中國市占率創新高 蘋果iPhone恐失利

中國商用 5G 將正式於週五 (1 日) 啟用，中國三大國企電信通訊供應商，包括了中國移動 (China Mobile)、中國電信(China Telecom) 和中國聯通 (China Unicom) 於 10 月 31 日星期四宣布，將在北京、上海廣州、杭州等約 50 個主要城市正式上線 5G 商用服務。

據財經平台《Barron’s》報導，中國啟用商用 5G 這消息恐怕對蘋果不是件好事，Canalys 研究分析師 Louis Liu 於週三表示，蘋果正面臨「迫在眉睫的挑戰」，因為中國的電信業者和通訊營運商將在未來兩個季度內，大力推動 5G 方案的促銷活動，對於沒有支援 5G 的 iPhone 來說實在不利。

據 Canalys 調查顯示，華為本季度在中國的智慧手機市場份額，增加至最新紀錄的 42%，出貨量年增率也高達 66%，相較於華為，蘋果的份額則下降了兩個百分點至 5%，出貨量年減了 28%。

分析師表示蘋果至少得等到 2020 年才能推出 5G 手機，而華為已經發布支援 5G 網路的手機，且價格還比無法支援 5G 的蘋果高階 iPhone 便宜。

況且接下來的幾個季度中，其他中國競爭對手可能還會推出更多 5G 手機款式，證券機構 Rosenblatt Securities 分析師 Jun Zhang 預測，中國的許多中低端 iPhone 用戶可能會在 2020 年改用更便宜的 5G 安卓系統手機。

Zhang 在給投資人的研究報告中表示，蘋果目前的挑戰還不算大，一旦中國 11 月啟動的 5G 服務，從 50 座城市擴展到 2020 年的 100 座城市後，iPhone 市場份額將下滑，屆時蘋果將面臨更窘迫的境況。

「我們至少能肯定，等到蘋果 5G 手機問世，中國市場早已被華為和小米等手機品牌佔據」

投行派傑 (Piper Jaffray) 估計，預計明年在全球範圍內推出的 60 萬座 5G 基地台中，有一半會遍佈在中國。據外電媒體報導，中國的 5G 高速無線網路方案，每月將低於 128 人民幣，約為 18 美元以下。