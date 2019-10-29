〈群益期貨〉比特幣揚帆，褪色的黃金

隨著中美副部長級會議、華盛頓第 13 輪中貿易談判達成比市場期望更好的結果，中美雙方相向而行，文本協議也快要完成，代表下個月 APEC 會議川普與習近平簽署貿易協議已是板上釘釘的事。

昨天川普表示美中貿易談判超前，可能會在智利亞太經合會 (APEC) 前簽署雙方協議，中美貿易衝突的變數消退；英國與歐盟也各讓一步，雙方達成脫歐協議，歐盟同意有條件延長脫歐期限至 2020 年 1 月 31 日，儘管英國內部還有不同的雜音，不過英國硬脫歐的風險下降，避險需求減退。

大陸國家主席習近平表示要將區塊鏈作為中國核心技術自主創新的重要突破口，人行可能會成為第一個推出數位貨幣的央行。過去與黃金搶過「避險神主壇」的比特幣，近期在習近平的加持之下出盡風頭，搶了黃金的光環。

避險商品的黃金、債券及日圓最近的走勢其實不太同調：日圓狹幅波動，黃金進行箱形區間震盪，而債券則在資金轉向股市，基本金屬近期轉強，銅金比上揚，債券殖利率走高下，走勢相對偏弱。

總而言之，避險商品不如以往，在中美貿易戰、英國脫歐等風險因子消退下，已顯得沒太多人眷顧。從結構上來看，自美國聯準會 9 月降息後，受利率點陣圖顯示聯準會官員對未來利率動向看法出現分歧的影響，黃金的追價買盤似乎出現謹慎態度。

9 月 24 日以來，美股在降息預期短暫下降以及中國取消農業州訪問等關係，造成股市下修，與此同時，黃金也異常大跌，這和過去九個多月來股跌金漲，股漲金也漲的走勢確實不一樣。

金價走勢鬆動，避險因子消退，加上習近平為數位貨幣加持，都使得黃金不再耀眼，不過去美元化央行的買盤、基金金屬的強勢比價效應等還是可以提供低檔支持，只是黃金不再是主角。

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