台股盤前─偏多格局明朗 惟美股回跌推升觀望氣氛

台股加權指數昨 (31) 日由紅翻黑，終場未能站穩 11400 點關卡，以 11358.71 點作收，下跌 21.57 點，成交值放大至 1529 億元，不過，整個月加權指數仍大漲 529 點，進入 11 月後的第一個交易日，法人認為，多頭格局仍堅實，不過，短暫的美股回跌，且今日收周線，恐使多方暫時陷入觀望。

美國總統川普發文表示，美中很快會公布川普會新簽約地點，不過，市場對於雙方能達成多大空間的貿易協議有存疑，令美股回跌。其中，費城半導體指數下跌 10.24 點或 0.62%，收 1651.22 點；道瓊指數下跌 140.46 點或 0.52%，收 27046.23 點；標普 500 指數下跌 9.21 點或 0.30%，收 3037.56 點；那斯達克指數下跌 11.61 點或 0.14%，收 8292.36 點。

外資仍是台股最強勁的推手，昨日在集中市場續買超近 70 億元，呈現連 14 買，投信微買 0.07 億元，不過，自營商續賣 16.3 億元，對大盤造成一定的壓力，合計三大法人買超 53.7 億元。

台積電股價昨日盤中突破 300 元大關，外資持有台積電張數達 2036 萬張，台積電董事長劉德音最新透露，台積電將加大研發能量，於竹科新建研發中心，目標打造成台灣的貝爾實驗室，屆時會再擴增 8000 名研發大軍，以投入未來二、三十年科技和材料研發和半導體產業的基礎研究。

聯發科執行長蔡力行則表態看好，至 2022 年時，5G 相關半導體商機可望達 410 億美元。

主計總處昨公布第三季經濟成長率概估值為 2.91%，較原預估值上修，並創 5 個季度高點，主要是因國外淨需求和國內投資優於預期。

蘋果公布上季財報與本季展望均優於市場預期，蘋果執行長庫克更指出，樂觀看年底購物季，而 iPhone11 系列新機廣受歡迎，看好在中國的事業。

整體而言，隨著全球主要央行貨幣政策持續偏鬆，而外資在現貨買超趨勢暫未變，10 月以來累計共買超 1259 億元，目前台指期淨多單達 58950 口水位，法人認為，偏多格局明朗。