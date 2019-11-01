【群益投顧】鴻海一夫當關， 大盤指數續守短期均線攀高

一、盤勢分析

雖然美國股市周四回跌，但周五台股仍以小漲開出，權值股跌多漲少，股王大立光、台積電多數時候呈現小跌態勢，面板雙虎友達 (2409)、群創 (3481) 連續第二個交易日走跌，盤中皆跌逾 1.5%；鴻海股價大漲逾 5%，可謂一夫當關，除了帶動大盤止穩上漲外，也帶動”鴻家軍”包括鴻準 (2354)、建漢 (3062) 等強漲。

二、盤勢預估

從周五中大型股表現作觀察，盤面弱勢的區塊，許多是 9 月領先反彈者、如被動元件股；強勢的區塊之一，則是 10 月開始反彈的低基期股，如鴻海，聯電等。跡象顯示，階段類股輪動加速，操作上建議從低基期概念出發，留意輪動脈動。盤面輪動快速，除了從 9 月領先反彈股持續陷入震盪整理、作價時間偏短，可略窺一二外；周五盤面另一類強勢股，則是 10 月上旬大盤朝”萬一”上攻過程幾乎都沒表現、甚至逆勢下跌的族群個股，如工具機雙雄與遊戲軟體股，可看出控盤者時間與股價基期的”戰略”考量。就股價基期的層面來看，雖然聯電目前業績並沒有太大亮點，但一則聯電具有股價基期優勢，在台積電波段大漲、上攻動能有相應趨弱之虞後，由於過去常發生台積電陷入整陷入整理時，聯電股價往往會有”相對補漲”的走勢；再則，聯電已於 10/1 完成併購與富士通半導體合資的 12 吋晶圓廠日本三重富士通半導體 (MIFS)全部股權，將從 4Q 起挹注聯電， 財報表現，屆時聯電年營收可望增加約 10%，在全球晶圓代工市占率將因此提升；相關環境，都挹注聯電股價近期相對強勢的表現。氣動元件廠亞德客 - KY (1590)雖然第 3 季財報不如市場預期，但日系外資發布最新研究報告表示，亞德客 - KY 近 2 個月股價上漲超過 30%，優於大盤漲幅 7%，且單月營收年增率上升，雖為反映匯損而將其 2019 年每股盈餘預估值下調 5% 至 14.49 元，但看好亞德客 - KY 市占持續攀升，調高 2020 年、2021 年每股盈餘預估值 3%、4% 至 17.93 元、20.09 元，重申「買進」評等，並大幅調高目標價。周五盤面另一個特色是指數風險的規避性，盤面再度見到過往指數陷入多空疑慮攀高的環境時，生技股股價往往趁機強勢表現吸引買盤目光的態勢；此外，宅配通 (2642)、富邦媒(8454) 等與指數連動關係甚微的個股強漲，則是連結即將到來的”雙 11”購物消費題材。富邦媒 (8454) 第三季本業獲利已成長逾三成，而第四季除了雙 11 等節慶挹注業績外，去年網頁當機影響銷售時間，今年在資訊網路及物流效能升級下，第四季的業績有機會再創新高。

三、強勢股

電子：宏捷科 (8086)、 鴻海 (2317)、聯亞 (3081)、台光電 (2383)。非電子： 亞德客 - KY(1590) 、美時 (1795)、富邦媒 (8454) 、康友 -KY (6452)。

◆本文係研究員對大盤之看法， 僅供參考， 不做進出依據

