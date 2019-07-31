富邦媒斥逾6億元購地 將在台南新市蓋物流中心

國內大型電商業者富邦媒 (8454-TW) 今 (31) 日公告，南部物流中心確定位置將選在台南市新市區，預計斥資 6.28 億元購置土地，未來在建置完成後，將可大幅提升南部到貨速度。

據富邦媒的規劃，除了北部物流中心已滿倉，中部和南部也都要分別找尋合適的土地購地並建置物流中心，在土地找好後，預計 2 年就可完成建置並運作。

富邦媒至上半年全台已有 8 個衛星倉，年底前拚達 20 個，明年上看 30 個，藉此構建起快速的短鍊物流，隨著密度越來越高，除雙北外，未來若中部和南部的物流中心都加入營運，各地區可陸續完成 3 小時到貨、6 小時到貨，最慢 24 小時內到貨的目標。

富邦媒董事長林啟峰強調，電子商務可以包商包海，在台灣還有很大的成長空間，目標未來衛星倉出貨的銷售額占整體營收比重達 30%。

而在原台灣大 (3045-TW) 商務長谷元宏接掌富邦媒總經理後，谷元宏也強調，富邦媒正進入超零售世代，未來將全力整合集團資源推動多元行銷，並強化大數據和新科技的運用來提升服務。

富邦媒在 2017 年第 4 季完成北區物流中心，總投資金額合計逾 41 億元，導入領先業界的自動化物流技術，包括「自動倉儲 (AS/RS)」、「快速揀貨系統 (Shuttle Rack)」、「自動標籤 (DAS) 系統」和「自動分貨機 (Sorter)」，讓商品從客戶下訂單到貨品包裝好上碼頭從原先 30 分鐘，縮短至最快只要 10 分鐘，未來若南部物流中心完成投入營運，勢必大幅強化南部市場的配送服務。