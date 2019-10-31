貿易減緩我前9月電子零組件出口值年減2成 半導體逆勢成長

受惠國際手機大廠競推新機挹注，推升積體電路出今年第 3 季口值成長 8.1%，累計前 9 月出口值較去年增加 2%，但積體電路以外的電子零組件受紅色供應鏈崛起與貿易需求減緩，導致前 9 月出口值較去年同期減少 2 成。

進一步細看衰退的出口貨類，主要以太陽電池、電容器與電阻器分別年減 71%、29% 居冠，累計前 9 月電子零組件出口微減 1%。

財政部今 (31) 日發布統計通報，電子零組件是支撐我國出口動能的最大貨類，今年前 9 月出口值共 809 億美元，占總出口比重 33.4%，創歷年同期新高，但進一步分析相關貨類表現呈現兩極化，其中積體電路適逢上半年產業淡季加上供應鏈庫存偏高與 DRAM 價格大跌，導致整體出口值衰退 1.4%。

統計處表示，今年前 9 月出口主要減少細項貨品，以中國、香港的出口金額減少較多，原物料與機械相關項目減幅約 2 成，主要是受美中貿易戰影響。

各項電子零組件及液晶裝置對中國、香港出口衰退，主要是陸商崛起形成替代效應與市場供需失衡所致，其中以太陽電池、電容器及電阻器分別減 80.0%、32.6% 減幅最大。

統計處表示，前 9 月出口主要增加貨品主要以資通產品對美出口為大宗，像是電腦與附屬單元分別較去年增加 25 億美元、年增幅 1.6 倍，交換器與路由器則較去年同期增加 9 億美元、年增幅 1.3 倍。

另外，積體電路對中國、香港出口值較去年同期增加 11 億美元、年增幅 2.8%，鏡頭出口值也較去年同期增加 2 億美元、年增幅 21.6%。

官員分析，積體電路與鏡頭因具備技術領先優勢，且在美中爭端效應下帶動對美出口增加且增幅皆極可觀。