六角穩守印尼市場 拓點將再加快至每年增百家

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 今 (31) 日宣布，旗下手搖飲品牌「Chatime 日出茶太」在印尼市場正式達第 300 家店里程碑，未來在印尼將採「跳島發展」策略，至較偏遠的二線城市開設新據點，目標未來三年展店速度加快，達平均每年 100 家。

六角說明，近年已能夠以每年 40 家的展店實力發展印尼市場，而店舖主要集中在爪哇、蘇門答臘和蘇拉威西等地區，因應其首都即將在 2022-24 年搬遷至加里曼丹島，接下來將透過跳島發展策略，搶進較偏遠的二線城市，目標未來三年以平均每年 100 家店的速度開設新據點。

日出茶太 2011 年起進駐印尼，由於印尼本身為多島型國家，各島間的物流體系需要較完整的配送條件，因此六角選擇由當地百大企業之一 ACE 集團合作代理。

ACE 在印尼各島嶼擁有五金連鎖商店體系，並擁有物流公司，在代理日出茶太後，初期以平均每年 20 店的速度展店，近年已發展成每年開 40 家據點，並成為當地第一大手搖飲領導品牌。

六角進一步表示，今年前三季印尼市場的營業額較去年同期成長多達 60%，發展潛力可期，而為因應市場在地化，在印尼除保留 80% 的菜單，另外也針對當地飲食習慣，推出符合市場口味的創新飲品。