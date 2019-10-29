富邦媒Q3 EPS創8季新低 本業獲利仍成長近3成

富邦媒 (8454-TW) 今 (29) 日公布第三季財報，單季稅後純益 2.67 億元，每股純益(EPS)1.91 元，創 8 季新低，富邦媒說明，相較去年還原一次性所得稅利益，實際上獲利年增 29.7%；累計前三季稅後純益 9.75 億元，年減 6.38%，每股純益 6.96 元。

富邦媒旗下通路有 momo 購物網、摩天商城、電視購物及型錄，第三季合併營收 123.7 億元，年增 26.1%，創同期新高，也是單季次高。

富邦媒說明，第三季本業表現持續締造佳績，營收已連續四季突破百億元，主要是因長期觀察並挖掘消費者需求，進而優化與提供多元的服務有成，例如，第三季延伸與台灣大哥大門市取貨服務合作，提供專業人員手機類商品現場點驗諮詢，還可於門市加購手機裝置保險的服務。

另一方面，富邦媒強打「週期購」，從分擔忙碌消費者生活重擔的概念出發，可依不同天數、選擇配送次數，服務自 7 月上線至今，訂購數持穩健成長，成長幅度約 30%，而訂購周期的選擇已從 30 日，至今約有 20-30% 的消費者延伸至半年，又以食品和美妝類商品最受歡迎。

至於生鮮的布局，富邦媒說明，「熊媽媽買菜網」旗艦專館開館後，2300 項生鮮食材上架，在業績和新客數皆達 30% 成長，上線一個月至今，客單價更成長近 1 倍。

展望第四季，電商年度最大盛事雙 11 即將到來，富邦媒強調，今年集結品牌實力，並規劃歷年最大手筆的回饋、物流智慧的備援、資訊設備的升級、多元支付等，加上集團資源的挹注，歷經一年的醞釀和籌備後，力拚將營收再創新高峰。