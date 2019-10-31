香港Q3 GDP預估年減2.9% 創10年最大跌幅

香港統計處週四 (31 日) 發布官方數據指出，受到內部與對外需求放緩所致，2019 年第三季國內生產毛額 (GDP) 預估值季減 3.2%，年減 2.9％更創 10 年來最大跌幅，港府發言人表示，短期內香港全年經濟仍面臨沈重下行壓力。

香港政府統計處資料顯示，2019 年第三季 GDP 預估將較去年同期萎縮 2.9%，創下 2009 年金融危機以來的最大跌幅，同時遠遜於今年第一、二季的 0.6% 和 0.4% 增長。

(圖：TradingEconomics)

此外，今年第三季，私人消費開支較去年同期下滑 3.5%，至於政府消費開支，繼第二季上升 4% 後，本季年增幅達到 5.3%。

根據數據統計，今年前三季的香港經濟增長合計年減 0.7%，繼上季表現下滑 0.5% 後，本季跌幅更擴大至 3.2%，連續第二季增長緩和意味著香港目前正處於技術性衰退之中。

除了受到社會動盪打擊，在美中貿易戰以及全球經濟增長放緩之下，香港財政司司長陳國寶近期表示，該地經濟萎縮可能維持整整一年。

香港政府發言人表示，在全球經濟增長放緩及美中貿易衝突之下，相較於去年，香港經濟增長已每況愈下，近期當地社會衝突頻起，更導致經濟狀況急轉直下。

展望未來，港府發言人指出，預期短時間內全球經濟增長仍將疲軟，香港出口表現較難出現顯著改善，加上當地衝突未見減緩跡象，將持續影響私人消費與投資情緒，預估全年香港經濟仍將面臨下行壓力。

近期美國商會發布一項調查顯示，有 46％的受訪者稱對香港的長期前景感到悲觀，且將近四分之一的企業正考慮將資本及業務自香港撤出，種種數據皆顯示，當地商業氣氛持續走向悲觀。