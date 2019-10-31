〈半導體協會年會〉明年經濟仍充滿挑戰 劉德音：台半導體廠技術進步彌補景氣壓力

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 董事長劉德音今 (31) 日表示，明年美中貿易戰仍對景氣造成影響，整體經濟不會太好、充滿挑戰，但台灣半導體產業廠商技術進步，可能因此降低受到貿易戰的影響，明年台灣半導體產業表現還可以。至於台積電與格芯和解，是要讓客戶做生意無所限制。

展望明年，劉德音認為，美中貿易戰對明年景氣仍有影響，將使貿易與投資能量減弱，整體經濟其實不是太好。

不過，劉德音指出，台灣半導體公司技術進步，如台積電的 7 奈米製程、聯發科 (2454-TW) 5G 系統單晶片、日月光 (3711-TW) 封裝技術等，在技術進程上持續追趕，可能讓台廠受貿易戰影響降低一點，台灣半導體產業表現看起來應該還可以。

台積電近來股價持續創高，今日盤中最高站上 301.5 元，市值突破 7.8 兆元，再改寫股價、市值新猷，對於股價衝破 300 元，劉德音表示，今天的成功都是 5 年以前，台積電努力的結果，要感謝全體同仁這的努力，讓技術後來居上，盼能持續虛心、不要驕傲，如何保持領先是最大的挑戰。

針對日前宣布與格芯共同撤銷雙方間、及與其客戶相關的所有法律訴訟，達成全球專利交互授權協議；劉德音則說，和解是為了讓客戶做生意能無所限制。