主計總處上修我Q3 GDP至2.91% 創5季新高

主計處今 (31) 日公布第 3 季實質經濟成長率 (GDP) 概估值為 2.91%，較 8 月預測數增加 0.24 個百分點，並創 5 季高點，主計處表示，主因國外淨需求和國內投資表現優於預期。

據主計總處統計，第三季輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻 1.58 個百分點，是去年第三季以來新高；而國內需求整體貢獻 1.34 個百分點，以民間消費貢獻 1.03 個百分點較多，也是去年第三季以來高點。

主計總處說明，美中貿易紛擾為全球經濟增添變數，加上國際原物料價格漲少跌多，我國第 3 季按美元計價商品出口減 0.81%(以新台幣計價則增 0.99%)，其中，資通與視聽產品及電子零組件受產能回流和旺季出貨效益影響，分別增 25.09%、3.92%，其餘品項則多呈減少，基本金屬、塑橡膠和機械因原料行情走低及需求疲弱等，減幅逾 10%。

內需方面，主計總處指出，第 3 季民間消費成長 1.96%，低於 8 月預測成長 2.45%，對經濟成長貢獻 1.03 個百分點，不過，政府消費成長 3.68%，高於 8 月預測值 3.32%，對經濟成長貢獻 0.51 個百分點。

資本形成方面，國內半導體廠商設備購置增加，機械設備投資持續升溫，新台幣計價資本設備進口增 8.12%，營業用大客 (貨) 車及船舶等投資增加，推升運輸工具投資，惟營建工程投資成長放緩，加上廠商去化庫存，以及去年基期較高 (成長 17.33%) 因素影響，概估資本形成實質負成長 1.01%，優於 8 月預測負成長 1.24%，對經濟成長負貢獻 0.21 個百分點。

整體來看，第 3 季國內需求成長 1.48%，對經濟成長貢獻 1.34 個百分點。