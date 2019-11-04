台積電的產業地位讓同業難以望其向背，帶動集團旗下子公司同步崛起，世界先進、創意、精材皆值得留意。

【文／吳禹潼】

九月以來，台股加權指數在權王台積電的帶領之下強勢上攻，成功站回 11000 點關卡，與此同時，身為台股長久以來特色之一的年終作帳行情也悄悄在醞釀當中。進一步來說，由於具備能夠共榮的優勢，集團股往往會成為年底行情噴發時的當紅炸子雞，在買盤大量湧進時，就能互相拉抬，走出一波非常強勁的漲勢。

台積電先進製程領先群雄

有國內法人指出，今年集團股行情應該會以明年基本面展望較佳的電子股表現較為明顯，其中，又以台積電集團為首要標的，由於台積電本身營運動能全面爆發，因此，業績將一路旺到明年，旗下子公司也有望雨露均霑，在台積電發揮母雞帶小雞的精神下，整個集團有望同步走揚，包括了：晶圓代工的世界先進、IC 設計服務與 IP 的創意、晶圓級封裝的精材，甚至是未上市、專攻影響感測元件服務的采鈺等等，都榜上有名。

首先來看台積電自身的表現，雖然今年整體晶圓代工產業產值將下滑，但台積電業績仍可望以優於同業的水準，維持微幅成長，攤開第三季營運數字來看，台積電營收攀升至 2930.45 億元，季增超過兩成，改寫單季歷史新高紀錄。獲利部分，隨著整體產能利用率的拉升，第三季毛利率也攀高至 47.6％，比上一季增加了 4.6％，進而推升稅後淨利達 1010.7 億元，以季增超過五成的成績創下歷史新高，EPS 則寫下 3.9 元的優異成績。

同時，為了衝刺先進製程的相關布局，台積電將年度資本支出由原先的 110 億美元，上修至 140～150 億美元，正面積極的動作受到外資的大力肯定，總計有高達十一家外資看好台積電站上 300 元關卡，進而推升其目標價被調升到 310 至 355 元。其中，向來對半導體產業景氣看得最為保守的摩根士丹利證券，以及對台積電獲利預估最謹慎的美林證券，也都紛紛上修台積電今年與明年的 EPS 預估，綜觀所有外資圈所出的報告來看，台積電明年全年 EPS 至少上看 15 元，可以說是無庸置疑的發展趨勢。

再加上台積電日前與格芯（Global Foundries）共同宣布，將撤銷雙方之間以及與其客戶相關的所有法律訴訟，同時，兩家公司也就現有及未來十年將申請的半導體技術專利達成全球專利交互授權的協議。在專利權訴訟糾紛也順利落幕的利多下，對台積電來說，真的可以說是如虎添翼。

來源：《先探投資週刊》 2063 期

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