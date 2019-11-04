〈書摘〉「如神話般美好的真實」 美國首位華裔部長之母趙朱木蘭。

趙朱木蘭，不僅是首位華裔部長的推手，且因她的支持，得以成就丈夫趙錫成的華人船王事業。這位看似平凡的女子，卻擁有著足以撐起美國華裔第一家庭的內在力量。知名作家劉墉也特地提筆，寫下推薦序，與《淡定自在》一書一同記錄這位神話般的人物。

以下摘錄自《淡定自在》

一位出身書香門第、富裕家庭，就讀貴族學校的大小姐，高中時見到一個出身農村的男生，留下美好的印象，多年後再相逢，突破法官父親的反對，結婚、生孩子，每天守著家，等外出跑船的丈夫偶爾歸國。丈夫後來考取公費留學，三年後大小姐才帶著三個稚齡的孩子赴美團聚。丈夫為了生活打三份工，一家五口擠在只有兩個房間的小公寓裡。即使生活清苦，她仍然有財務規劃，按月作定額的儲蓄。

丈夫在餐館打工，被老闆器重，要他一起經營。大小姐勸說：「你既然出來深造，就先把書念完吧！」然後在丈夫拿到學位之後一起創業，用她正向的思考鼓勵丈夫，用她實際的行動幫助先生，一步步把事業經營起來，多年後成為美國的華人航業鉅子。

富家大小姐的姿態極低，她的丈夫已經為人低調，大小姐還被認為低調十倍。她總能顧全大局，當丈夫為了場面安排，把原本屬於妻子的座位，在宴會中讓給另一位客人，大小姐就躲到廚房用餐。當她作女主人，為賓客準備食物時被熱水嚴重燙傷，她忍著痛，堅持到宴會結束才去就醫。

雖然孩子多，她依然維持很高的文化品味和宗教信仰，她賞花蒔草、學畫練字，甚至年過半百，還跑去美國大學念研究所，以全勤全優拿到東亞研究所的碩士學位。她更把孩子栽培得好極了，四個女兒哈佛研究所畢業，其中一位是哥大的博士，老大趙小蘭甚至被兩任總統器重，成為華人在美國政府最高的行政長官：勞工部長和運輸部部長。

她對夫家、娘家都極為關懷，把親人接到美國就近照顧，也教導女兒持家之道。當經濟改善，搬到七個房間兩英畝地的大房子，她仍然帶著孩子一起油漆房間、清理泳池，甚至鋪設門口三百多呎長的車道。她從未忘本，帶著孩子上中文學校，參與社區活動，進一步跟著丈夫回到上海的母校和她的故鄉，設立公益基金會、蓋教學大樓、捐獎助學金、設幼兒園……。

她家（連她在內）有七仙女，六個女兒，個個比男孩強，她教女兒男女平等的觀念，也教孩子謙遜的美德。雖然家裡有管家，但是孩子都得自己洗衣服、打掃房間。有客人來，孩子都得出來招呼，甚至守在餐桌旁邊添茶上菜。她說得很明白：「沒錯！我是教她們作女侍，但那何嘗不是一種訓練？」

雖然家裡富裕，孩子多半就讀公立高中，甚至念大學時向政府貸款，她說這是訓練孩子獨立。當女兒跟同學有摩擦，她說「先要作好朋友，才能交到好朋友。」當孩子跟家裡的工人衝突，她先去向工人道歉。說「不論外在發生甚麼，重要的是自己內在發生了甚麼。」當大女兒事業有成，競爭對手要來拜會的時候，她對女兒說「你何不先主動去看她？」

除了老么小時候不乖，她曾經打兩下屁股，後來還向女兒流淚道歉，她幾乎不曾對孩子有過大聲責備。她用正面思考、愛與關懷，化解每個爭執；她靜靜聆聽，細細分析，化解每個矛盾。

她的愛心延伸，孫子女誕生，她會飛到地球另一邊幫女兒坐月子。即使她七十歲不幸得到淋巴癌，仍然堅持撐著病體，參加大女兒的就職典禮，且捧上宣誓用的聖經。她的信仰虔誠，因為這信心，幫她突破許多難關，也帶她走過與癌症搏鬥的七年。即使她在病危時，仍然示意家人，為旁邊的看護遞上毛毯。

她的女兒雖然個個有成就，但是對家的向心力都很強，總回家聆聽父母的教誨，小女兒更接棒父親的事業。當時擔任美國勞工部部長的大女兒，在母親生病期間，每週都由華府回到紐約，陪在父母身邊。

他們一家的成就，也是在美華人的典範，他們把自己的榮耀與華人社會分享，除了回饋故鄉，也積極參與僑社、鄉親和校友會。這位出生書香門第的大小姐和成為華人船王的丈夫，始終不忘自己的根。

她和丈夫鶼鰈情深，在丈夫最需要她的時候，她總伴在身邊，即使得了病，仍然做丈夫的支柱。她辭世之後，趙錫成博士每週都到墓園，追憶他們五十多年的甜蜜歲月，而且把她的愛擴大，在哈佛大學建立以她命名的教學大樓，並幫助更多華人學子赴哈佛就讀。

這位神話般的人物，為人女、為人妻、為人母的典範，是趙朱木蘭女士。我近四十年前就與他們一家相識，有緣跟木蘭在研究所同窗，更有榮幸在今天寫這篇序。我衷心希望國內讀者和海外華人，在這本書裡除了見到神仙眷屬的一家人，更能找到許多值得學習和省思的地方。

【書籍介紹】

書名：淡定自在

出版社：天下出版

出版日期：2019 年 10 月

【作者介紹】

崔家蓉

國立政治大學新聞系學士、新聞研究所碩士、美國華盛頓州立大學演說及傳播系碩士後研究、美國柏克萊大學語音學研修、國立台灣師範大學教育研究所博士班肄業。曾任中國廣播公司記者及英文編譯、中華日報副刊專欄作家、奧斯卡出版社總編輯、婦女雜誌主編、國立交通大學傳播科技研究所教授兼所長，及網路社會學程召集人。



著有《悄悄話》、《說新鮮的話》、《天空有雲》、《新台幣之父的當代啟示書：國家經理人嚴家淦總統的故事》；譯著《給女兒的》、《女兒的身體》、《美極了》；詩作《青絲如詩》共三冊。曾任華視《今天》、台視《圍爐夜話》與《飲冰室夜話》、中視《警民熱線》、真相電視台《封面故事》、公共電視《傳播科技新未來》等節目製作人與主持人。

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