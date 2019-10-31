國家安全考量 美國政府將暫緩使用中國製無人機

根據《華爾街日報》報導，美國內政部表示，出於對中國間諜和無人飛行載具 (無人機) 輔助網路攻擊的疑慮，該單位將嚴令 800 多架無人機停飛。

目前仍存在一些無人機是否可用於傳輸美國基礎設施等敏感數據的擔憂，而這些數據可能成為未來網路攻擊的依據。

美國立法單位上個月提出了一項法案，意圖阻止國家機構購買來自中國的無人機，而此舉也可能會嚴重影響中國無人機巨頭大疆創新 (DJI) 的業務。

聯邦機構過去曾警告不要使用 DJI 產品，然而該公司卻從未面臨過全面性的禁令。

美國每年自中國公司購買數十億美元的產品和設備，而內政部使用的多架無人機皆為中國製造，或者使用了某些中國製造的零件。內政部長 David Bernhardt 在稍早時下達命令，這些無人機將持續停飛，直到國防部完成對它們在安全風險議題上的審查。

美國內政部發言人 Melissa Brown 表示：「內政部正在審查相關的無人機計劃。在審查結束之前，部長已指示，除非緊急用途，例如野火救援、搜尋、營救以及可能威脅生命的自然災害，否則必須迫使中國製造或內含中國零件的無人機停飛。」

除無人機市場外，川普政府出於國家安全的疑慮，自去年初以來便逐步實施類似政策，例如，其完全切斷了中國電信商華為在美國的業務發展。

在美中貿易戰持續進行的同時，這些政策對華為的業務以及該公司與主要合作夥伴的關係產生了重大影響。

在一系列的禁令中，華為也因此失去了對 Android 系統和 Google Play 的訪問權限。