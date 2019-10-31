9月製造業景氣連11藍 惟亮藍廠商比重已降至不到6成

台灣經濟研究院今 (31) 日公布 9 月製造業景氣信號值，較上月增加 0.61 分至 9.77 分，不過，景氣燈號仍連續亮出第 11 顆藍燈。台經院指出，製造業景氣信號值連續第 2 個月上揚，反映了 9 月股市表現亮眼、廠商看法較去年同期相對樂觀，拉抬經營環境面指標，呈現藍燈比重的廠商，從上月逼近 80% 減至不到 60%。

台經院說明，9 月雖是資通訊與電子零組件產品仍為產業出口旺季，但去年比較基期偏高，加上 9 月美中雙方新一波關稅開始生效，使傳統產業保守觀望依舊，國際原油與原物料價格走低，令外銷訂單續呈衰退態勢，出口與製造業生產指數年增率皆由正轉負，不利於售價面與需求面指標表現。

所幸，9 月股市表現亮眼，加上廠商看法較去年同期相對樂觀，大幅拉抬經營環境面指標，使製造業信號值向上走升。

就各主要組成項目觀察，有 3 個項目分數增加、2 項減少，其中，經營環境面增加 0.76 分增幅最大，原物料投入面與成本面則分別增加 0.05 分、0.03 分，而售價面減少 0.17 分最多，需求面減少 0.05 分。

從不同產業燈號的消長來看，呈藍燈比重由上月的 79.84% 一口氣減少至 56.09%，黃藍燈由 18.40% 上升至 36.43%，綠燈由 1.30% 增至 6.76%，黃紅燈則由 0.45% 微幅上升至 0.72%，而本月未亮紅燈。