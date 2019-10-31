盤前財經大事搶先讀2019年10月31日

今日操盤前瞻

法說會：亞德客 - KY、台達電、台灣大、展旺、譜瑞 - KY、世界、致茂

減資暫停交易：六福、志嘉

台灣第 3 季國民所得概估

日本央行貨幣決策

美國 9 月個人支出

中國財新製造業 PMI

APEC 突發取消 川習簽約生波瀾 白宮發表最新回應

美國總統川普 (Donald Trump) 與中國國家主席習近平，原有望 11 月在智利召開的 APEC 峰會上舉辦「川習會」，並簽署第一階段的貿易協議，但目前智利突然取消舉辦 APEC 峰會，似乎讓白宮感到措手不及。閱讀全文...

蘋果 Q4 營收獲利均優於預期！歸功服務、穿戴設備

蘋果 (AAPL-US) 週三 (30 日) 公布 2019 會計年度第四季 (截至 9 月止) 財報優於分析師預期，大功臣是表現強勁的服務部門與成長快速的穿戴式設備部門，而雖然 iPhone 業務表現年減 9%，但蘋果示意今年假期購物活動盛大，看好年底的購物潮來臨。閱讀全文...

Fed 三度降息 暗示年內已無降息空間

台北時間週四 (31 日) 凌晨 2 時，聯準會 (Fed) 於今年內第三次宣布降息一碼，將基準利率下調至 1.5%-1.75% 區間，合於市場預期，但更值得注意的是，本次利率聲明暗示，Fed 要短期再次降息的可能性，已不太高。閱讀全文...

〈聯發科法說〉簡式財測出爐 全年每股純益高標上看 14.62 元

手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 昨 (30) 日舉辦線上法說會，會後也公布簡式財測，估第 4 季及全年每股稅後純益皆優於去年同期，每股純益落在 3.24-3.96 元，全年每股純益則落在 13.9-14.62 元。閱讀全文...

〈中華電法說〉成本減少幅度緩慢 恐連 2 年無法達陣財測

中華電 (2412-TW) 昨 (30) 日舉行線上法說，總經理郭水義表示，雖然第 3 季行動通訊市場競爭漸緩，iPhone 11 系列新機銷售動能有望持續至第 4 季，不過成本降低速度無法彌補營收衰退，估第 4 季獲利無法達財測目標，法人表示，中華電今年全年將是連 2 年未達財測。閱讀全文...