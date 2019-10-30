新、舊品轉換期 大江Q3純益季減逾4成 EPS 3.04元

大江生醫 (8436-TW) 今 (30) 日公布第 3 季財報，由於遇上新、舊品轉換期，稅後純益 3.6 億元，季減逾 4 成，每股純益 3.04 元；累積前 3 季稅後純益 16.08 億元，年增 41.8%，每股純益 13.6 元。

大江第 3 季營收 20.7 億元，季檢 19.8%，年減 14.1%；毛利率 40.23%，季減 3.1 個百分點，年減 4.2 個百分點；營利率 17.38%，季減 9.2 個百分點，年減 9.7 個百分點；稅後純益 3.6 億元，季減 42.3%，年減 37%；每股純益 3.04 元。

大江累積前 3 季營收 72.36 億元，年增 36.4%；毛利率 42.23%，年減 0.3 個百分點；營利率 24.26%，年增 0.11 個百分點；稅後純益 16.08 億元，年增 41.8%；每股純益 13.6 元。

展望後市，大江表示，接下來會拓展全球市場開拓，及保健美膚兩大方向，並提升市占率，預期第 4 季營運會漸入佳境。

新品方面，大江指出，目前已研發出「雙營」液態包劑型，打破油水雙相的配方，將瞄準美國市場，大江看好，美國市場需求量大，目前美國已占營收比重約 8%，年底隨著新品上市，營收占比將可上看雙位數。