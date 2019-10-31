台積電衝破300元關卡 市值站上7.8兆元 雙雙再創高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 近來股價持續創高，今 (31) 日開盤順利突破 300 元關卡，盤中最高一度站上 301.5 元，市值突破 7.8 兆元，再改寫昨 (30) 日才寫下的股價、市值新猷，且外資已連 9 個交易日買超台積電，買超張數逾 6.7 萬張。

台積電日前宣布，與格芯共同撤銷雙方間、及與其客戶相關的所有法律訴訟，2 家公司將就其現有及未來 10 年將申請的半導體技術專利，達成全球專利交互授權協議，在專利訴訟不確定性因素平息下，激勵近期股價走揚。

台積電第 4 季營收估達 102 至 103 億美元，季增約 8.5-9.6%，中位數為 9 %，毛利率估 48-50%，營益率 37-39%，雙率均較第 3 季成長，受惠 7 奈米製程順利推進，雙率第 4 季穩朝長期目標毛利率 50%、營益率 39% 邁進。

台積電也宣布，上調今年資本支出至 140 至 150 億美元，增加高達 40 億美元，增幅高達 4 成，除超過外資預期，也創台積電資本支出新高紀錄，明年預期也將維持今年高峰。

此外，台積電將於周六 (11 月 2 日) 舉行運動會，今年創辦人張忠謀將協同夫人張淑芬，在退休後首度回台積電參加運動會，格外受矚；而董事長劉德音繼去年喊話營收、獲利朝接近 1 成的目標邁進後，今年對員工的精神喊話，是否有不同目標與期許，也將受市場關注。