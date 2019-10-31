一週內兩人下台！日本法務大臣更迭

繼上週五 (25 日) 日本經濟產業大臣菅原一秀因涉嫌在選區內給予選民高額香奠及禮品而閃辭後，週四 (31 日) 一早又傳出，日本法務大臣河井克行因妻子的選舉人事經費問題而辭職。

在 31 日出刊的日本雜誌「週刊文春」指出，先前於參議院選舉中當選的日本法務大臣河井克行的妻子河井案里，其選舉事務所疑似支付高於法律規定 2 倍的報酬給參加選舉活動的 13 名播音員，並涉嫌發送馬鈴薯及玉米等給所屬選區的選民們。

在這樣的情況下，河井克行以「避免對法務行政造成影響」等理由，決定辭去法務大臣一職，並於日本時間 31 日上午 8 點過後，在日本總理大臣官邸與安倍晉三會面並提出辭呈。

31 日一早在記者會上的河井克行 (圖片：AFP)

河井克行在後來的記者會上表示「這次報導提到的問題，雖然我與妻子都毫不知情，在今後會確實調查，並盡到說明的責任。在進行確認及調查的期間，為了不讓國民停止對法務行政的信賴，即使 1 分 1 秒都不能傷及對於法務行政的信賴，在今早做出 (辭職) 決定」。

56 歲的河井克行，於 1996 年首度當選眾議員，至今有 7 次當選紀錄。曾任法務副大臣、眾議院外務委員長等職務，也擔任過總理大臣補佐官及自民黨的總裁外交特別補佐等，在外交事務上協助日本首相安倍晉三。並於 2019 年 9 月時，首度入閣擔任法務大臣一職。

而新任的法務大臣，已決定由原本的少子化擔當大臣，自民黨籍的參議員森雅子來接任。