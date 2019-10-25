為2萬日圓香奠問題 日本經濟產業大臣閃電辭職！

日本首相安倍晉三在週五 (25 日) 一早，向日媒表示他已批准了菅原一秀經濟產業大臣的辭呈，並表態有意推派過去曾經擔任地方創生擔當大臣的梶山弘志來接任。預計 25 日下午，梶山弘志在經過認證式後，就會正式上任經濟產業大臣一職。

25 日一早面對記者採訪的日本首相安倍晉三。(圖片：AFP)

這是自 2012 年 12 月起，在安倍晉三第二度就任日本首相後，第九位辭去職務的內閣閣員。而上次發生內閣閣員辭職的，則是 2019 年 4 月時，由於在日本 311 大地震的失言問題，因而引咎辭職的上任東京奧運 ‧ 帕運大臣櫻田義孝。

這次問題的核心在於，日前有週刊報導菅原一秀在參加所屬選區內的喪禮上，給了選民 2 萬日圓的香奠。如果週刊的報導屬實，就有違反日本「公職選舉法」的可能。

為此問題，菅原一秀在提出辭呈後，於國會召開的記者會上表示「由於他的問題造成國會停滯、法案無法審議，並非本意所在」。

過去菅原一秀曾經 6 度當選眾院議員，不屬任何派系，也被認為和菅義偉官房長官相當親近。而他也才剛於今年 9 月首度入閣。

25 日上午，安倍晉三在面對記者們時表示「他有任命上的責任，要向國民深深道歉」。另外，安倍晉三也強調說「在產業政策、通商政策、能源政策這些重要範疇，不容許有一刻的停滯」。