日圓續貶 換5萬台幣現賺12碗拉麵 國銀搶攻換匯優惠

日圓今 (31) 日續貶，創近 6 個月新低，日圓匯價最低貶到 0.2831，若以新台幣 5 萬元兌換日圓，比起今年的匯價高點，多賺了約 12 碗拉麵錢。且台北國際旅展倒數，看好國人海外旅行支出實力相當可觀，國銀紛紛祭出換匯優惠，大舉專攻國人最愛的美元、日圓來搶市。

台北國際旅展將於 11 月 8 日至 11 月 11 日開跑，根據統計，去 (2018) 年國人出國人次為 1664 萬人次、年增 6.3%，其中，以到日本 483 萬人次最多；同時，國人出國旅遊消費總支出達 8077 億元亦創歷年高點；預期今年旅展的海外旅遊商機依舊可期。

尤其現在適逢國人赴日賞楓旺季，加上新台幣大幅升值，也讓日圓匯價持續下跌，已連續兩週站穩 0.28 字頭，根據今 (31) 日上午台灣銀行牌告的日圓現金賣出匯價為 0.2831，是今年 5 月 7 日 0.2829 元以來的新低價位。

若以新台幣 5 萬元兌換日圓，今天可換到 17 萬 6616 日圓，相較於 8 月 13 日的匯價高點 0.3029，當時只能換到 16 萬 5071 日圓，一來一回就相差了 1 萬 1545 日圓，等於是多賺到約 12 碗拉麵錢。

日圓連貶，銀行業者也建議，國人於換匯時，不妨多家比較，不僅可從中搶到便宜優惠，也能為旅程帶來省錢的小確幸。

以永豐銀行為例，指定日換日圓優惠 0.12 分、美元優惠 4 分，同步實名綁定永豐銀行 Line 官方帳號，並於指定日換匯或預約外幣現鈔提領再送 Line Points 100 點及峴港來回機票優惠折扣碼。

玉山銀行也推出日圓換匯優惠 0.15 分、美元優惠 4 分，門檻訂為單筆交易需達新台幣 3 萬以上，如果登錄活動並於網路行動銀行或外幣 ATM 完成任務，即享大阪單人機票抽獎資格。如果單筆交易未達 3 萬元，但是在網路行動銀行辦理外幣定存、外幣買賣或外幣匯出匯款，日圓仍優惠 0.13 分、美元優惠 3.5 分。

中國信託銀行個金客戶 (不含 OBU) 於自動化通路以新台幣辦理換匯，依金額享不同幅度減碼，日圓優惠 0.4 分、美元優惠 1 分。

台新銀行日圓換匯優惠 0.08 分、美元優惠 3 分，外幣 ATM 提領、FlyGo 外幣 ATM 提領免手續費。