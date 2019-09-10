李嘉誠憂香港經濟 謝金河：五星飯店1晚房價重挫 幾十年沒見過

香港抗爭與對立，並未隨著特首林鄭月娥宣布撤回修正逃犯條例而緩和，引發香港首富李嘉誠的憂慮，頻頻對外喊話。財信傳媒董事長謝金河指出，香港信用評等最近也遭惠譽調降，觀光產業業績一落千丈，圓方的五星飯店，一晚甚至跌到港幣 300 元，幾十年沒見過。

謝金河在臉書上發表對香港局勢看法指出，惠譽調降香港信用評等，從 AA+ 降至 AA 等級，這是香港 20 多年來首度被降評。8 月到港旅客減少 4 成，香港酒店價格急降，最低打到 3 折，圓方的五星飯店，一晚房價跌到港幣 300 元，這也是香港幾十年來沒有見過的局面。

謝金河表示，李嘉誠近期頻頻喊話，日前登報呼籲停止暴力，並寫上「黃台之瓜，何堪再摘」八字。8 日又到慈山寺與上千民眾為香港祈福。

李嘉誠說，今天的局面是二戰以來香港面臨的最大變局，希望年輕人能夠體諒大局，執政者面對未來主人翁，也能網開一面，期盼社會共存，推己及人，各方體諒大局，為香港設想，期盼香港能渡過難關。

反送中抗爭持續 3 個月，謝金河表示，除了香港恆生指數下跌，李嘉誠的長江實業集團股價也從最高的港幣 174.9 元跌到港幣 64.5 元，香港本地財團如新世界、新鴻基地產、恆基地產、恆隆地產等，股價同樣跌得慘兮兮，顯示出李嘉誠這次對香港前景相當憂慮。