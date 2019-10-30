邑昇前3季純益倍增且超越去年全年 EPS 1.83元

邑昇 (5291-TW) 今年以來在 LED 照明及 PCB 兩大主要業務成長下，第 3 季稅後純益 2767 萬元，創 2014 年掛牌以來新高，單季每股純益 0.82 元，累計前 9 月稅後純益 6062 萬元，年增 1.01 倍，也超越去年全年，每股純益 1.83 元。

邑昇專注少量多樣板 PCB 生產，第 3 季營收為 3.24 億元，毛利率為 22.03%，季增 0.69 個百分點，年增 3.27 個百分點，稅後純益為 2767 萬元，季增 52.16%，年增 55.27%，單季每股純益為 0.82 元。

邑昇前 3 季營收為 9.15 億元，毛利率為 21.34%，年增 4.8 個百分點，前 9 月稅後純益為 6062 萬元，年增率 1.01 倍，並已超越去年全年獲利，每股純益 1.83 元。

邑昇持續專注印刷電路板開發，提供 2-20 層特殊材料開發、厚銅、及一二階 HDI 量產及小量多樣化生產，PCB 應用端在工業電腦、網通、車載、電腦週邊、消費性電子、醫療、電源板等相關產業。

董事長簡榮坤指出，邑昇前 3 季營收占比中，PCB 69%，LED 照明 31%，預計明年工控板及工業電腦接單將明顯成長，兩大事業部門明年也將同步上揚。

簡榮坤表示，近 2 年邑昇光電事業部的行動照明產品銷售比重也逐步拉升，研發高流明及高安全性的自行車燈持續接獲歐美一線品牌廠之訂單，公司研發符合歐規的 E-Bike 智慧型車燈、遠端遙控系統、電動輔助自行車燈、魚眼前燈等；行動照明產品除了為歐美大廠 ODM 的主要夥伴，行銷全球逾 15 年自有品牌「DOSUN」是行動照明產品重要的發展主軸。

在桃園龜山廠 PCB 事業部門方面，目前月產能為 30-35 萬平方呎，產能利率為 7 成，明年將投資超過 5000 萬元資本支出，規劃升級設備，將有產能因應新增的工業電腦應用 PCB 訂單。