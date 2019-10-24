彭博：若第一階段協議簽署 傳中國願一年內購買至少200億美元美農產品

《彭博社》引述知情人士報導，若雙方簽署第一階段協議，中國同意加速採購美國農產品，計劃於一年內向美國採購至少 200 億美元之農產品，而隨著未來貿易談判前進，中國更將在貿易談判進入第二輪、第三輪之後，隨之擴大對美國農產品之採購量。

知情人士指出，待美中雙方達成第一階段貿易協議進入「第二年」、所有報復性關稅均被取消後，屆時中國對美國農產品採購額可望近一步提升至 400 至 500 億美元。

不過知情人士並未透露美、中簽署第一階段協議的「第一年」何時起算，也並未說明中國何時開始計算採購這筆至少 200 億美元農產品之採購案。

美中兩國在本月舉行的高層級貿易談判中，順利達成實質性第一階段協議，於會談中，美國同意暫停對 2500 億美元中輸美產品的上調關稅，並稱中國同意實行大量美國農產品採購，規模高達 400 億至 500 億美元。

為了向貿易談判釋出善意，中國目前已開始加大採購力度，中國近日傳出配發 1000 萬噸美國進口黃豆免關稅配額，知情人士表示，北京政府正考慮再批准 400 至 500 萬噸美國農產品，包含小麥、玉米以及高粱，目前尚未公布具體進口額度。

美國貿易代表萊特希澤 (Robert lighthizer) 此前表示，美方打算在智利亞太經合會議 (APEC) 前及時敲定第一階段協議，不過，美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 稱，認為美中第一階段協議不需要在 11 月敲定，重點在於雙方須達成「正確」的協議。

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