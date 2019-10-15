〈雙11要來了〉網家喊營收要倍增 首度開賣賓士 未來將成常態

距離電商全年最大檔雙 11 還有近一個月的時間，不過，多家業者陸續完成準備，國內大型電商業者網家 (8044-TW) 今 (15) 日宣布，10 月 24 日起前哨站正式開打，網家執行長兼總經理蔡凱文喊出，全檔期業績要較去年同期倍增的高目標，除生鮮外也將再添新銷售業態，首度與品牌車商賓士合作，開賣 CLA 車款，未來 PChome 平台賣車將成為常態。

蔡凱文指出，今年雙 11 活動營收「目標還是雙倍」，尤其針對優勢業種 3C 產品準備很足，挑戰雙倍成長，生鮮去年加入雙 11 檔期後，逐漸成為非 3C 類另一大成長動能，今年將非 3C 主軸放在生鮮、生活日用品，跨境電商也在強化的範圍。

另一方面，蔡凱文說，網家擴大服務範圍，此次與車商賓士合作，開賣 CLA 車款，是看好正常代理商的保障還是相對完整，未來將是販售汽車的一個長久平台，預計還會陸續有不同的品牌商加入。

蔡凱文強調，今年雙 11 備貨更積極，除自家 7 個倉庫，現已調動約 10 個機動倉，隨著上半年已轉盈，全年「一定要賺錢」，揮別去年虧損的態勢。

蔡凱文也再度宣告，6 小時到貨服務預計 12 月可在雙北可完全實現，明年目標到台中，而六都 6 小時到貨是最後的使命。

網家今年第 3 季合併營收 94.54 億元，年增 15.07%，創單季次高，僅次於去年第四季，隨著雙 11、雙 12 檔期陸續登場，而網家經營團隊仍設下高成長標準，第 4 季營收續創高可期。