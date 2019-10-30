〈大聯大法說〉Q4營運不淡 失德儀明年靠新代理產線與客戶彌補 預期不受影響

亞太半導體通路龍頭商大聯大 (3702-TW) 今 (30) 日舉辦法說會，展望第 4 季，財務長袁興文表示，四大需求包括 5G 基礎建設、手機、筆電、台系供應鏈轉單，拉貨力道皆強勁，法人估季減 5 % 內，營運淡季不淡。至於德儀 (TXN-US) 將在明年底取消代理權，他表示，比重僅占 1 成，且明年將新增產品與代理產品，預期將不受影響。

法人估，大聯大第 4 季營收約可達 1300 億元；袁興文指出，第 4 季為傳統淡季，但四大需求推升下，營收將不會較往年高個位數衰退。

其中，主要動能來自於 5G 基礎建設明年即將商轉，拉貨力道第 3 季起明顯轉強，手機、筆電產品則受惠品牌廠調整產品策略，另外台廠也接獲美中貿易戰帶來的轉單，出貨表現續強。

市場則關注德儀將在明年取消代理權，袁興文則表示，代理原廠產品中，前三大廠營收比重約 3 成，其中德儀僅占 1 成，因此影響相對有限。

而以代理商角度來看，將持續推解決方案，並增加自身附加價值，明後年會增加新客戶及代理新產品，兵多將廣，預計將不受取消代理權的影響。

此外，大聯大將發行 100 億股特別股，預計 6 成資金將提供給子公司，用於營運周轉增加市占率，另外 3 成將配合數位轉型。

展望明年，袁興文認為，明年 MWC(行動通訊大會) 結束後，將是 5G 重要指標，預計今年受到美中貿易戰影響遞延的需求，將在明年回溫。