3年磨一劍的零負評建築職人  合輝建設打造最佳藝術建築

台灣房地產業裡，把建築當成商品的建設公司很多，當成藝術品的建設公司比較少，合輝建設是少數專心執行「藝術建築」的公司；合輝建設與屢獲建築大獎的「大尺建築 & 郭旭原建築師事務所」合作，在董座林彩雲與總座葉滿林的堅持下，訴求打造舒適好住的建築，更為合輝贏得「零負評建築職人」稱號；如今 3 年磨一劍的「合輝云朵」承襲好宅的堅持、受到各界矚目。

合輝建設成立到現在，始終堅持「在理想的基地上、蓋最好的房子」，有別於其他建商大推特推，合輝平均每 2 至 3 年只推一案，強調「慢工出細活」的理念與堅持。合輝建設董事長葉滿林說，合輝建設重視技術研發、講究用料，追求好還要更好的品質，在建材及設備上考量機能性、管理性，讓每位住戶都有舒適的生活環境。

從「合輝國家美學館」、「合輝雲門」到 2019 年新規劃的「合輝云朵」，都突顯出合輝建設致力建築藝術的努力與成果；大尺建築 & 郭旭原建築師事務所 2013 年獲德國 IF 設計獎，2015 年獲中華民國「傑出建築師獎」，2017 年獲得遠東建築獎舊屋改造特別獎，2019 年第 3 度與合輝建設合作桃園「合輝云朵」建案，要引領區域天際線再升級。林彩雲與總經理葉滿林以「專業品質技術、踏實貼心服務」的經營理念，追求企業永續經營及成長。