安碁今掛牌上櫃 大漲逾140%享蜜月行情

宏碁旗下安碁資訊 (6690-TW) 今 (30) 日以每股 55 元掛牌上櫃，盤中最高一度來到 133.5 元，漲幅超過 140%，啟動蜜月行情。

安碁今日也公告第 3 季自結，營收 1.72 億元，季增 14%、年增 37.1%，稅後純益 1500 萬元，季增 3.8%、年增 45%，每股稅後純益 1.22 元。

展望未來，安碁表示，隨著國內資安法實施、東南亞資安需求與 5G 蓬勃發展，可望為營運挹注新動能。

面對資安攻擊事件頻傳，台灣今年正式實施資安法，將能源、水資源、通訊傳播、交通、銀行與金融、緊急救援與醫院、中央與地方政府機關、高科技園區等八大關鍵基礎設施納管，並進行情蒐彙整，其中安碁負責能源、水資源、交通、金融等四大關鍵基礎設施。

安碁業務主要以政府專案為主，銀行金融業為輔，其次才是其他製造產業，安碁今年來自政府專案營收比重仍會超過 7 成，未來將採取月收費訂閱式服務，更能掌握業務進度。

除了布局台灣市場，安碁也瞄準東南亞市場，在泰國透過合作夥伴開發當地市場，預計 11 月底推出服務，明年開始貢獻營收，目前也積極與印尼、馬來西亞當地廠商洽談戰略結盟，開拓東南亞及海外市場版圖。