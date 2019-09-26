安碁拓展東南亞市場下半年可望優於上半年 最快10月下旬上櫃

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 旗下安碁資訊 (6690-TW) 今 (26) 日舉辦上櫃前業績發表會，預計最快將於 10 月下旬掛牌上櫃，董事長施宣輝表示，目前規劃前進東南亞市場，正與泰國合作夥伴商討合作關係，法人預期，安碁資訊在拓展海外市場，加上既有專案收益，下半年表現將優於上半年。

施宣輝表示，資安是未來大趨勢，但現在的資安已經跟過去不同，過去的資安指的是防火牆、防毒軟體，但現在的資安將隨著社交工程演變，email 優惠訊息、不明的郵件，都有可能成為資安漏洞。

施宣輝進一步表示，安碁以資安服務業務內容為主，目前主要客戶為政府機關，未來有兩大方向，第一是往其他領域客戶拓展，延伸業務內容，從資訊 IT 的資安朝 OT 維運資安發展，以因應所有東西都是聯網的 5G 通訊時代，另一方面，將透過宏碁集團的品牌優勢，從東南亞開始拓展海外市場。

安碁資訊總經理吳乙南表示，安碁資訊在台灣八大關鍵基礎中，已在水利、能源、交通跟金融等四大領域中，協助建置資訊安全分享及分析平台，隨著政府、金融銀行業對資安服務更傾向整合及客製化，未來成長空間大。

海外拓展方面，吳乙南表示，去年已進入泰國市場，但資安等於國安，未來將採技術偕同、技術授權合作方式，協助合作夥伴布建相關技術設備，並朝平台化、國際化、AI 化發展。

安碁資訊 2000 年成立，資本額為新台幣 1.26 億，股權結構 87% 來自宏碁，去年申請上櫃，將成國內首家上櫃的資訊安全的廠商，8 月營收 4532 萬元，月減 4.38%、年增 10.81%，累計今年前 8 月營收為 3.65 億元，年增 25.26%。