〈安碁將上櫃〉業務仍以政府專案為主 將佈局東南亞

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 旗下安碁資訊 (6690-TW) 預計將於第 4 季掛牌上櫃，董事長施宣輝表示，客戶仍以政府專案為大宗，也看好未來在銀行金融業的發展，目前也規劃前進東南亞市場，正與泰國合作夥伴商討合作關係，預計年底前將會對外宣布。

安碁總經理吳乙南表示，安碁業務屬於資訊服務、資安服務，且主要以專案為主，皆採服務到位才開始收費，而今年上半年新增衛服部的專案，也推升今年安碁資訊前 8 月營收年增逾 25%，而若以服務區分，今年上半年營收分布比例分別為資訊安全整合性監控占 75%，防護服務、資訊安全專業顧問服務及資訊安全平台建置服務，則分別占 13%、12%。

吳乙南進一步指出，安碁業務主要仍以政府專案為主，銀行金融業為輔，其次才是其他製造產業，預期今年全年來自政府專案營收比重仍會超過 7 成，而安碁是採取月收費類似於訂閱式服務的模式，政府專案也是如此，因此業務較能掌握，且以月服務性方式掌握度較高。

除了布局台灣市場，施宣輝表示，未來朝東南亞市場布局，目前在泰國正透過合作夥伴開發當地市場，安碁扮演輔導角色，協助營運規模擴張，將技術服務建立起來，主要會瞄準銀行金融業，但現階段還在協商階段，預計年底前就會有結果。

施宣輝表示，未來安碁業務發展策略有 3 大方向，首先營運智慧將轉而開發自有產品，並朝雲端化發展，第二則是通過機器學習，利用現有大數據做最有效的 Data Training，最後則是市集運用，打造平台模式結合夥伴，開拓國際業務。