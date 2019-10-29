5年來首次！SONY砸9億美元建CMOS影像感測器新廠

日本電子消費大廠 SONY (SNE-US)(6758-JP) 將於長崎縣設新廠，生產智慧手機鏡頭所不可或缺的影像感測半導體，SONY 看好未來 5G 普及後，手機硬體的高端相機需求將會提升，因此決定注資。

《日經》報導，SONY 將在下一個會計年度，為此計畫投入 1000 億日圓 (約 9.18 億美元)，最快將於 2021 年 4 月開始的會計年度投入生產。

SONY 已經長達 12 年沒有自建新廠，這將是未來 5 年的第一座。現在智慧型手機對於相機功能的要求愈來愈高，而且每部手機上都有兩、三個相機鏡頭，SONY 認為，影像感測器的市場仍會持續成長。況且，隨著未來 5G 網路普及， 在無人車與工廠自動化方面，對影像感測器的需求也只會更高。

在 2018 年，SONY 的影像感測器市占率已逾 50%，該公司希望透過未來擴增產線，在 2025 年把市占率再提升至 60%。SONY 的主要對手三星電子市占率為 20%，三星也同樣正在擴大投資。

SONY 的長崎縣新廠，預估占地 74800 平方公尺，與諌早市原有的生產線鄰接，並生產 CMOS 影像感測元件，而詳細的新廠計畫，將於周三 (30 日) 與財報一併揭露。

目前，SONY 每個月的產能為 10 萬個影像感測器，SONY 希望能在 2021 年 3 月時，把產能提升至 13 萬個。目前 SONY 採取的做法是改善良率、擴大既有廠房內的產線。不過，若是想迎接 5G 浪潮，就必須再建新廠。雖然新廠房的產能還未知，但 SONY 希望未來能讓產能翻倍。

調研機構 IDC 預估，今年全球智慧型手機出貨將下滑 2% 至 13.7 兆部，而在 2020 年，可能也不會見到成長。但即使手機出貨數量未見成長，5G 環境仍會讓消費者對影像品質有更高的要求，再加上鏡頭的大量應用，光學元件仍有很大的成長空間。

周二 (29 日) 日股收盤，SONY 股價上揚 1.13% 以每股 6442 日圓作收。