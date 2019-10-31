能源盤後—美原油庫存意外大增近600萬桶 原油挫至一週低點

週三 (30 日) 交易，在 EIA 公布上週美國原油庫存增加程度大於預期後，原油收低於一週以上最低點。

IHS Markit 能源市場分析師馬歇爾 · 史蒂夫斯（Marshall Steeves）表示，「即使煉油廠運行率上升，但進口也明顯復甦，所以 EIA 原油庫存增加的程度超越預期。蒸餾油和汽油庫存下降不令人意外，因為汽油的需求一直異常得高。」

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 48 美分或 0.9%，收每桶 55.06 美元。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 98 美分或 1.6%，收每桶 60.61 美元。該契約週四收盤時到期。

根據道瓊市場數據，WTI 原油和 Brent 原油最近月契約均收在 10 月 22 日以來最低收盤價。

EIA 報告顯示，上週 (10/25 止) 美國原油庫存增加 570 萬桶，遠高於分析師先前估計增加 250 萬桶的程度。

API 週三向媒體公布上週原油庫存下降 70.8 萬桶，但這與週二 API 向成員公布的數據互相矛盾。

ClipperData 商品研究總監 Matt Smith 表示，加拿大的進口強勁反彈，美國再次釋出戰略石油儲備 (SPR)，「這鼓勵原油庫存大增。」

「煉油廠活動連續第四週一直低於 1600 萬桶 / 日的水準，這是因為煉油廠處於季節性維護期，而原油庫存大增帶來的悲觀獲得舒緩係因蒸餾油和汽油隱含需求上升。」

汽油上週庫存下降 300 萬桶、蒸餾油下降 100 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期上週 (10/25 止) 美國原油庫存增加 250 萬桶、汽油庫存下降 250 萬桶、蒸餾油庫存下降 240 萬桶。

其他能源商品交易

11 月交割的汽油期貨價格下跌 1.3%，收每加侖 1.69645 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.2%，收每加侖 1.9136 美元。

11 月交割的汽油和熱燃油期貨契約均於週四收盤到期。

12 月交割的天然氣期貨價格上漲 2%，收每百萬 Btu 2.691 美元。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期上週 (10/25 止) 美國天然氣庫存增加 850 億立方英呎。

雖然庫存預計增加，但 Schneider Electric 商品分析師 Christin Redmond 認為，天然氣價格會持續受到美國中部異常冷的氣溫支撐，儘管 NOAA 目前預期西部地區未來 6 至 14 日的氣溫回暖。