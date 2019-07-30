明年刷臉手機大成長 VCSEL需求看俏 郭明錤點名水晶光電、穩懋受惠

市場傳蘋果 (AAPL-US) 明年 3 款新 iPhone 智慧型手機都將支援 5G，中國天風證券分析師郭明錤更預測，明年在蘋果與華為新機需求帶動下，VCSEL 手機出貨量將達 7500-8000 萬台，較今年成長 450-500%，其中蘋果明年推的新款 iPhone 手機，都將搭載 FaceID，預期供應商水晶光電、穩懋 (3105-TW) 等，營運將可受惠。

郭明錤表示，高階智慧型手機市場中，有越來越多的手機配備前後 VCSEL，今年華為率先採用，蘋果明年加入，蘋果明年推出的新款 iPhone ，除搭載前置 FaceID 外，有 2 款新機也將配置後置 ToF，預期明年搭載前後 VCSEL iPhone 出貨，可望達 4500 萬台。

華為手機方面，郭明錤表示，部分高階機種已採用前後 ToF，今年出貨量就會達 1200 萬台，明年將成長到 2700 萬台。

郭明錤進一步分析，後置鏡頭搭載 3D 感測 ToF，將有助改善拍照品質與提供 AR 應用，蘋果與華為將是最積極採用 5G 及後置 ToF 技術的手機品牌業者。

郭明錤表示，在此趨勢下，蘋果及華為相關關鍵零組件供應商都將受惠，包含提供濾光片的水晶光電、生產 VCSEL 的穩懋、設計 VCSEL 的 Lumentum 及提供擴散片的 Viavi，但仍有新品生產遞延、市場需求與非蘋業務等不如預期風險存在。