〈工研院產業研討會〉全螢幕、折疊手機成趨勢 估2025年折疊手機將破5000萬支

工研院舉辦 2020 產業發展趨勢研討會，產科研究所經理林澤民表示，智慧型手機仍是面板廠的主力產品，但近期終端需求疲弱、成長鈍化，預期未來將由全螢幕手機、可折疊手機推動市場成長，2025 年可折疊手機將達 5050 萬支，相較今年僅 140 萬支，成長可期。

林澤民表示，2019 年為 5G 螢幕可折疊機商品化元年，對廠商來說是新契機也是挑戰，廠商將以高階產品定位折疊產品，但相較外折，內折更具難度，上半年三星折疊手機就因技術問題延後發表，因此今年可折疊手機出貨預期僅 140 萬支，明年將成長至 520 萬支，2025 年可望達 5050 萬支，而除了三星，今年包含華為、OPPO、華星光、聯想、小米等都已推出折疊手機商品。

林澤民進一步指出，三星下半年重新推出折疊手機，改善鉸鏈設計與螢幕封裝層，但受日韓貿易戰影響，部份零組件供應商仍須調整，預期明年下一代機種才會較為穩定。

另一方面，林澤民表示，各大廠也朝向全螢幕手機發展，預期也將帶動面板 3 大革命，包含異型切割極致、窄邊框方案設計以及零組件屏下整合，其中零組件屏下整合又以 FoD(屏下指紋辨識) 為主，但近期傳出三星旗艦機指紋辨識出現漏洞，顯示未來安全性問題將影響廠商的採購策略。