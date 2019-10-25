為打破脱歐僵局 強生擬聖誕節前夕重啟國會大選

在脱歐協議立法程序遭英國國會否決後，英國首相強生 (Boris Johnson) 似乎將重點轉向重新選舉，試圖說服反對黨支持 12 月 12 日進行提前大選，以打破現階段的脱歐僵局。

外界普遍預期，本週五 (25 日) 歐盟將同意延長英國脱歐期限至三個月，若強生能盡快取得國會表決通過協議立法程序，那麼脱歐期限將會提前。

不過知情人士稱，強生在週四 (24 日) 下午的內閣會議明顯透露將放棄取得國會議員支持，決定將重點轉向說服反對黨工黨支持重新選舉。強生表示，英國政府能給予立法者更多時間研究其脱歐協議，但唯一條件是必須在 12 月 12 日提前大選，並宣布將在下週一 (28 日) 尋求國會投票表決。

由於強生所處的保守黨在下議院佔少數席次，因此除非取得反對黨支持，否則無法單方面啟動提前大選。根據《英國定期國會法》，除非三分之二的國會議員表決同意，否則選舉只能按規每五年舉行一次。

強生在致工黨領袖 Jeremy Corbyn 的信中表示，「我們有責任結束這場噩夢，並盡快為英國脫歐提供解決方案」。他呼籲工黨議員支持重新選舉，稱拖延脫歐進程對該國經濟、企業和以及數以百萬試圖規劃未來的人來說造成嚴重衝擊。

之前反對黨曾二度拒絕強生提出的選舉提前建議，但工黨領袖 Jeremy Corbyn 曾經承諾，一旦無協議脱歐風險徹底消除，將支持重新選舉。

強生表示，若 Corbyn 承諾下週支持重新大選，而歐盟同意脫歐延期，那麼政府將會竭盡所能推動脫歐協議進程。