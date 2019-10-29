阿根廷大選翻盤 但拉美投資人一點也不驚慌

阿根廷總統 Mauricio Macri 在週日 (27 日) 的選舉中一如預期地被擊敗後，阿根廷金融市場週一 (28 日) 大跌，但市場分析，今年以來，整體拉丁美洲市場幾乎並不太受到阿根廷持續的經濟危機，以及南美其他地區動亂的影響。

親商的 Macri 在週日晚上承認敗選，輸給由長期政治人物 Alberto Fernandez 和更出名且高爭議的競選夥伴前總統 Cristina Fernandez de Kirchner 領導的左翼反對派。《華爾街日報》報導，政府週一宣布收緊資本管制，以維護外匯存底。

但分析人士指出，圍繞阿根廷的憂慮絕大幅度仍不必太過擔心，而且部分人士預計情況會持續如此。

Capital Economics 資深市場經濟學家 Oliver Jones 在報告中指出，「即使這些裴隆主義份子 (Peronists) 再次主政阿根廷，並且抗議活動在其他地方不斷出現，我們也有理由認為，明年 MSCI 拉丁美洲整體指數將比其某些其他地區表現更好。」

Fernandez 被眾所寄望能夠贏得勝利。8 月初選時就已顯示出較 Macri 強於預期的結果，在金融市場引發衝擊波，讓阿根廷比索和股市暴跌。

Macri 在 2015 年贏得大選，承諾改善該國經濟。但是這些努力在 2018 年陷入危機，因經濟危機爆發，Macri 被迫從國際貨幣基金 (IMF) 尋求 570 億美元的貸款。Brookings Institution 的數據顯示，嚴重的經濟衰退和通貨膨脹率一直困擾著經濟，到 Macri 任期結束時，國內生產總值 (GDP) 有望縮水 3.4%，通貨膨脹率高達 240%。

阿根廷比索兌美元匯率光是在 2019 年就下跌了 37%，但週一卻上漲了約 0.9%。阿根廷股票指數下跌 3.4%。以當地貨幣計算，它在 2019 年上漲超過 10%，但仍比 8 月初選之前的水平低了 25%。若以美元計價，該指數在 2018 年下跌 50% 之後，今年以來已下跌 30%。

同時，全球 X MSCI 阿根廷 ETF 週一下跌 1.7%，將年初至今的跌幅擴大至 5.8%。

MSCI 新興市場拉丁美洲指數 2019 年以來上漲近 9%。Jones 指出，事實上，儘管有阿根廷大選迫在眉睫、玻利維亞抗議活動以及厄瓜多提早結束反緊縮遊行的談判破裂等各項因素，拉丁美洲指數上週仍上漲超過 3%。智利也遭遇到罷工和大規模抗議活動。

Jones 表示，MSCI 新興市場拉丁美洲指數的漲勢沒什麼神秘。他指出，玻利維亞和厄瓜多並未納入基準指數，阿根廷的佔比不到 2%（見下圖），而智利略高一點，為 8%。重量級角色是墨西哥和巴西。他說，考慮到 Jair Bolsonaro 政府不計後果地推動退休金改革計劃，巴西的動盪相對較少。

巴西指標 Bovespa 指數上週上漲 2.5%，週一上漲 0.9%。

Jones 說：「就前景而言，在 Fernández-Fernández 兩人的勝選後，阿根廷資產可能會面臨更多痛苦。」「可以說，關於巴西總統 Bolsonaro 更全面的經濟改革議題上的許多好消息都被忽略了。但是，即使考慮到這一點，再加上安第斯經濟體繼續發生抗議活動的可能性，我們認為 MSCI 拉丁美洲指數的表現不會像其新興市場亞洲指數那樣糟糕。」

MSCI 新興市場亞洲指數上週上漲 0.8%，今年以來上漲 7.4%。Jones 說，它更容易受到中美貿易戰升級以及未來一季中國經濟進一步放緩的影響。