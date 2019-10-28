阿根廷變天！民粹主義費南德茲當選新總統 央行隨後宣布加強貨幣管制

阿根廷週日 (27 日) 大選結果揭曉，反對黨候選人費南德茲 (Alberto Fernandez) 大勝，擊敗現任總統 Mauricio Macri，預計在阿根廷當前正逢經濟危機之際，將這個國家帶往左翼的民粹主義，而同時在費南德茲當選後，阿根廷央行也已於週一 (28 日) 稍早宣布將更為收緊貨幣管制。

從未擔任過國家公職的費南德茲，在 95% 選票開出之後，贏得約 48% 的選票，這代表不必經過下一輪選舉，費南德茲已經當選。Macri 贏得 40% 選票，其餘候選人瓜分剩下的得票。

根據阿根廷憲法，總統候選人需獲得超過 45% 的選票，或者獲得超過 40% 的選票且得票率領先第二名 10%，才能獲勝。在此一結果底定之下，將不需再次投票，費南德茲將於 12 月 10 日上任。

在費南德茲當選後，阿根廷央行週一 (28 日) 宣布收緊儲戶可以購買美元的金額限制，根據阿根廷央行聲明表示，將允許阿根廷人每月最多購買 200 美元，遠遠低於 9 月 1 日設下的限制每月 10000 美元。

阿根廷也要開始走向左派？

費南德茲的勝利標誌著裴隆主義 (Peronismo) 的回歸，這是一種反精英的政治運動，以國家復興和民族解放為主要內容，傳統上傾向於工人而不是企業主。相對 Macri 的親商政策，於此一政治傾向，也使金融市場不確定性及擔憂增加。

阿根廷於當地時間 27 日舉行大選，選民在 6 名候選人中，選舉產生新一屆總統。同時，還將選舉出一名副總統、130 名眾議員和 24 名參議員。在 2019 年 8 月舉行的初選中，費爾南茲得票率為 47.79%，執政黨候選人 Macri 得票為 31.8%。

觀察人士說，對經濟的擔憂主導了選舉。由於阿根廷現在有近 3 分之一的人生活在貧困之中，選民們支持了他們認為最適合將國家帶出危機的候選人。Macri 上任曾承諾「零貧困」，但他執政 4 年來，阿根廷的貧困增加了。

費南德茲表示，他希望和 IMF 重談去年的 560 億美元救助條件，並希望減少緊縮，實施平衡預算。但此一做法，可能會降低 IMF 撥款意願。