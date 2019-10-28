印尼宣布即刻停止鎳礦出口 鎳價聞聲漲1.2%

印尼政府與鎳礦商協會週ㄧ (28 日) 協議將立即停止鎳礦出口，較原先計劃明年 1 月停止出口期限再提前，消息一出引發鎳價一度上漲 1.2%，接近每噸 17000 美元。

印尼投資協調委員會主席 Bahlil Lahadalia 表示，政府及鎳礦商協會同意立即停止鎳礦出口，並且不會另行通知，至於今年剩餘鎳礦將由國內冶煉廠吸收。

禁令即時生效消息一出，倫敦金屬交易所 (LME) 鎳價一度漲 1.2%，來到每噸 16980 美元，隨後漲幅小幅收斂。

鎳礦期貨價格走勢 (圖：Investing.com)

今年 9 月，印尼政府宣布將自 2020 年 1 月起開始停止鎳礦石出口，將鎳礦出口禁令提前兩年，以促進當地冶煉產能發展，市場對供應短缺的憂慮情緒一度導致當時鎳礦價格飆至 5 年新高。

停止鎳礦出口符合印尼總統 Joko Widodo 的計劃。他曾表示希望能推動印尼礦業轉型，使該國成為礦產資源加工者，不僅僅是原料供應商。印尼政府已表示，打算遵循對鎳礦出口的禁令，對鋁礦和銅礦等其他礦產採取類似舉措，預計出口禁令將加快市場對本土冶煉廠、不銹鋼廠和鋰電池投資額達 200 億美元。

BMO Capital Markets 分析師 Colim Hamilton 此前表示，印尼對鎳礦實施出口禁令，不僅將衝擊全球最大鎳礦消費國中國的鎳生鐵 (NPI) 產能，未來幾年，市場恐面臨每年 10 萬噸左右的鎳礦供給缺口。