全球最佳管理學碩士 輔大躍第31名 政大、中山擠進百大

英國《金融時報》公布 2019 年全球管理學碩士（Masters in Management, MiM）排名，輔仁大學與西班牙 IQS 管理學院、美國舊金山大學合辦的全球創業管理碩士課程，排名第 31，是台灣高教排名最高，而政治大學資管碩士和中山大學企管碩士課程也擠進百大，分居第 96、98 名。

根據調查，輔大與歐美兩校合辦的 MiM 課程較去年提升 13 名，畢業生薪水也大幅增加 64%。另外，第 96 名的政大資管碩士和第 98 名的中山企管碩士課程，也分別加薪 48%、43%。

全球排名的部分，第 1、2 名仍由瑞士聖加倫大學（University of St Gallen）與巴黎高等商學院（HEC Paris）奪下，第 3 名則是倫敦商學院（London Business School）、​ESSEC 高等經濟商業學院（法國、新加坡、摩洛哥合辦）兩校並列。

兩岸三地單獨開課的院校中，排名最高的為中國上海交通大學的管理學碩士課程，位居全球第 14 名，上海同濟大學經濟與管理學院的管理學碩士則排名全球第 28。

《金融時報》指出，目前全球商業教育市場中，管理學碩士的需求不斷增加，根據管理研究所招生協會 (GMAC) 調查顯示，去年全球申請 MiM 課程的成長率接近 3%，MBA（企管碩士）課程的申請則是持平，而 MiM 課程的表現也優於其他專門的碩士學位 (例如會計、金融等課程)。

《金融時報》全球管理學碩士排行榜以參與評比的商學院、及其 3 年前（2016 年）畢業校友為調查對象，進行校友職涯發展、學院組成多樣性及國際化經驗與研究三大面向評比，調查項目包括薪資成長率、職涯目標達成率、女性／國際師生委員比例、校友國際移動力等。