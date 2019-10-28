三大法人買超80.64億元 外資連11買 10月以來買超破千億元

台股今 (28) 日小漲 18.9 點，收 11315.02 點，成交量縮至 1126.21 億元，外資買超 69.4 億元、投信賣超 3.83 億元、自營商買超 15.07 億元，三大法人合計買超 80.64 億元。外資不但連買 11 日，累計買超 932.4 億元，且若拉長時間來看，10 月以來至今，合計買超金額正式突破千億元，顯示本月份外資力道，是推升今年以來買超 1124.88 億元的大功臣。

觀察今年以來外資每月買超狀況，1 月買超 369.6 億元、2 月 647.2 億元、3 月 16.8 億元、4 月 544.5 億元，但是 5 月初川普重啟美中貿易戰，嚇壞外資，5 月當月就大砍台股 1449 億元，6 月雖然反手買超 394.2 億元。

但是 7、8 月又因為適逢股息發放高峰，外資領了股息後連續兩個月走人，分別賣超 127.2、1213 億元、，使得外資累計全年操作轉為賣超，所幸，9 月外資大買 897.5 億元，10 月至今還未結束，已經又加碼 1044 億元，讓外資今年全年累計買超金額已達 1124.88 億元，若 11、12 月外資續買，不排除有機會挑戰 2017 年全年的 1552 億元。

外資今天除持續加碼台股，台指期淨部位方面，三大法人淨多單今天增加 2061 口至 31567 口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨多單也增加 2604 口至 57905 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2234 口至 25050 口；顯示外資在期現貨都持續偏多。

外資買超前 10 名個股：元大 S＆P 原油正 2 獲買超 29,339 張，是唯一破萬張個股；其餘依序為：京元電子、群創、元大滬深 300 正 2、台積電、燿華、鴻海、中信金、兆豐金、定穎。

外資賣超前 10 名個股：元大台灣 50 反 1、欣興、華航、元大金、長榮、國泰金、晶電、元大 S＆P 原油反 1、美律、正文。

投信買超前 10 名個股：京元電子、矽格、正崴、鴻海、健策、晶電、全新、中信金、技嘉、矽創。投信賣超前 10 名個股：旺宏、嘉聯益、華邦電、豐泰、台表科、聯茂、和大、第一金、立積、微星。

自營商買超前 10 名個股：元大 S＆P 原油正 2 獲大買 77,985，再度是唯一破萬張個股；其餘依序為：元大 S＆P 石油、元大滬深 300 正 2、京元電子、緯創、矽格、國泰中國 A50 正 2、台郡、華通、智原。

整體來說，外資對台股已經連 11 買，且在期現貨持續偏多，新台幣也持續走升，櫃買指數創波段新高，顯示無論外資、內資的資金行情未退燒，台股震盪整理後，還是可望上攻。