習近平點名區塊鏈！迅雷美股盤前再飆30%

由於中國國家主席習近平上週表示，中國要把區塊鏈作為創新科技的突破口，意指中國在區塊鏈產業未來不但不會缺席，還將擴大投入發展。利多消息傳出後，陸股今 (28) 日區塊鏈概念股掀起漲停潮，而在美股掛牌上市的迅雷上週五已大漲 108% 下，今在美國盤前交易又再勁揚近 30%。

資料來源: 雪球

習近平在參與區塊鏈相關匯報後指出，區塊鏈技術應用已延伸到數位金融、物聯網、智慧製造、供應鏈管理、數位資產交易等多個領域。目前，全球主要國家都在加速佈局區塊鏈技術發展。

他要求中國應加強區塊鏈標準化研究，提升國際話語權和規則制定權。同時要構建區塊鏈產業生態，加速區塊鏈和 AI、大數據、物聯網等技術的深度融合。

區塊鏈在習近平主張加強發展之下，一夕之間中國資本市場出現區塊鏈熱潮。受到政策影響，今日陸股整體漲幅並不高，只有 150 檔個股漲停，但區塊鏈概念股的漲停數量高檔 70 多檔，可見市場資金追逐力道。

(圖片: AFP)

中國早在 2014 年開始，區塊鏈技術應用的公司開始大量增加，到 2017 年進入產業創業高峰。目前中國的區塊鏈技術，在整個產業中實力已不可小覷，2018 年中國區塊鏈專利占全球 82%。

此外在美股掛牌的迅雷也早在 2015 年就推出區塊鏈相關產品，目前，該公司的區塊鏈業務包括「玩客雲」、「迅雷鏈」和「星城雲」三項業務。