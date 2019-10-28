中國外匯局副局長：正在推進區塊鏈技術、AI等應用場景

在中國希望從數位金融方面獲得優勢之際，中國一位外匯監管高階官員呼籲「特別關注」區塊鏈。

中國外匯局副局長陸磊週日 (27 日) 在上海的外灘金融峰會上說，外匯局正在推進區塊鏈技術、人工智慧 (AI) 在跨境貿易融資、宏觀審慎管理等應用場景。

之前中國官媒《新華社》報導表示，中國國家主席習近平日前強調，要努力讓中國在區塊鏈這個新興領域走在理論最前沿，取得產業新優勢。這是習近平在中共中央政治局的區塊鏈討論會議上發表的言論，該中共最高執政機構在會議上承諾加快這一數字技術的發展。中國人行幾個月前表示，正「接近」發行一款數字貨幣，同時包括 Facebook 在內的一些科技巨頭也在嘗試進入市場。

陸磊指出，Facebook 的數字貨幣 Libra 近期引發了各方對未來的貨幣政策、金融穩定、全球貨幣體系的濃厚興趣，中國特別需要關注數位金融的快速發展，同時要密切注意風險管控。

陸磊週日還表示，政府正在研究合格境內有限合伙人 (QDLP) 試點在上海「 常態化」；該計畫讓國內機構投資者得以進入海外市場，陸磊並重申了有關進一步開放金融市場，讓人民幣在資本帳下更易兌換的承諾。

前中國人行顧問、現北京大學經濟學教授黃益平週日在參加論壇時表示，金融打擊通常來自於快速、大量的資本流動，但不應該停止開放；開放市場是必要的，只是不應該太快，同時在這個過程中需要一個審慎的機制。

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