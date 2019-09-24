iPhone 11本質上仍是iPhone XR 但具優異可維修性

維修內容網站 iFixit 近期對 Phone 11 進行了拆解，並研究其內部構造，iFixit 指出，iPhone 11 本質仍是 iPhone XR，但對 Phone 11 的可維修性給予高評價；而對比 iPhone 11，iFixit 認為，iPhone 11 Pro 則是進行了不少的零組件升級。

iPhone 11 拆解圖 (圖片: iFixit)

iFixit 表示，iPhone 11 有一個雙層邏輯板 (double-decker logic board)，升級的超寬相機鏡頭，且蘋果 (AAPL-US) 可能在背殼嵌入了超寬帶天線技術。

iFixit 深入研究了該設備的矩形電池，僅比去年的 iPhone XR 電池略有改進。 iPhone 11 的電池容量為 3,110 mAh，比 iPhone XR 高出約 7%。

該網站指出，iPhone 11 沒有第二個電池連接器。因此肯定需要更大的電池和額外的熱能管理技術，以便對 iPhone 11 進行雙向充電。

iFixit 給予 iPhone 11 的可維修性得分為 10 (滿分 10 分)，iFixit 解釋說道：「iPhone 11 顯示器比其他智慧型手機更容易更換。」

但 iFixit 仍抱怨蘋果執意繼續使用專屬螺絲，且認為 iPhone 11 的前面板和後面板上的玻璃損壞率，可能會很高。